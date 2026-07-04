Capo Verde spaventa l'Argentina di Messi, gli ottavi arrivano solo al 111': cosa è successo e chi sfida ora

A Miami l'Argentina ha dovuto lottare con tutte le sue forze per avere la meglio su un coraggioso Capo Verde . L'Albiceleste è passata in vantaggio due volte e per due volte e stata rimontata. Tuttavia, a dieci minuti dalla fine dei tempi supplementari , un calcio d'angolo di Lionel Messi ha portato all' autogol di Diney Borges e al definitivo 3-2 che ha permesso ai campioni in carica di accedere agli ottavi di finale della Coppa del Mondo 2026.

L'analisi della partita: tempi regolamentari

È stata una partita strana: l'Argentina ha provato a sfruttare il possesso palla per scardinare la solida difesa avversaria, mentre Capo Verde ha chiuso tutto gli spazi, attaccando con coraggio ogni volta che era possibile, soprattutto sulle fasce, nel tentativo di sorprendere l'Albiceleste in contropiede. Il primo gol è arrivato dal solito Leo Messi che ha fatto di nuovo la storia, segnando il suo 20esimo gol ai Mondiali beffando l'uscita di Vozinha con una conclusione ravvicinata dopo aver controllato un preciso lancio lungo di Lisandro Martinez. Enzo Fernandez ha sfiorato il raddoppio per l'Argentina con un tiro rasoterra costringendo Vozinha alla parata. Dopo l'intervallo, la partita è proseguita con lo stesso copione: l'Argentina in avanti con un ampio possesso palla e Capo Verde chiuso in difesa. Poco prima dell'ora di gioco, una bella azione sulla fascia destra ha liberato il centrocampista Deroy Duarte in area di rigore e il giocatore del Ludogorets non ha esitato, insaccando con precisione tra le gambe di Lisandro Martinez e battendo Emiliano Martinez, portando gli Squali Blu sull'1-1 contro i campioni in carica. Vozinha ha fatto diverse parate decisive, tra cui una sul tiro ravvicinato di Messi che ha portato la partita ai tempi supplementari.

L'analisi della partita: tempi supplementari

All'Albiceleste sono bastati solo due minuti per tornare in vantaggio. Lisandro Martinez ha raccolto una palla vagante su calcio d'angolo e ha superato Vozinha con un tiro potente sul primo palo. Ma Capo Verde non si è arreso. Il terzino sinistro Sidny Lopes Cabral ha segnato uno dei gol più belli del torneo, con una conclusione incredibile a giro dal limite dell'area che ha pareggiato i conti nel primo tempo supplementare. Il terzino capoverdiano riceve sulla sinistra, salta Mac Allister accentrandosi e con il destro disegna una traiettoria imprendibile per il Dibu Martinez che può solo restare a guardare il 2-2. Il capolavoro è poi incorniciato da un'esultanza destinata a diventare uno dei momenti iconici di questa Coppa del Mondo. Cabral vede il pallone entrare e poi inizia a correre, scuotendo la testa. Poi, la sua corsa finisce in tribuna per abbracciare e baciare la sua fidanzata, incredula come lui e tutti i tifosi per l'andamento della serata. Il sogno si è però infranto definitivamente quando un corner di Messi ha provocato un autogol che ha permesso all'Argentina di qualificarsi agli ottavi di finale. I campioni in carica affronteranno l'Egitto nel prossimo turno martedì 7 luglio alle ore 18.

Argentina-Capo Verde: le dichiarazioni post partita

Le parole del ct di Capo Verde Bubista: "Abbiamo onorato ciò che rappresenta il nostro Paese. Abbiamo pareggiato due volte contro i campioni del mondo, siamo andati ai supplementari. Più di ogni altra cosa, siamo orgogliosi dei nostri giocatori che si sono comportati con dignità ai Mondiali. Abbiamo mostrato la nostra identità". Il ct dell'Argentina Scaloni invece legge così la gara: "È stata una partita davvero dura, bisogna sempre concentrarsi sugli aspetti positivi. Questa squadra non molla mai. E devo dare merito ai nostri avversari: è vero quando si dice che non esistono avversari facili, oggi [Capo Verde] ha dimostrato di essere una grande squadra. E voglio sottolineare il contributo di tutti. La verità è che tutti hanno finito la gara davvero stanchi, perché hanno dato il massimo. Questa è l'Argentina: se non lo capite... è dura... noi argentini lo capiremo, perché niente è facile". Messi invece analizza la sofferenza dell'Albiceleste: "Non siamo riusciti a pressarli bene, le nostre linee erano a volte troppo distanti. Quando volevamo ripartire dalla zona difensiva, la distanza tra noi e i difensori centrali era eccessiva e finivamo per essere un po' disorganizzati. Loro avevano sempre un uomo in più perché non riuscivamo a marcarli, ed è per questo che tenevano palla e ci costringevano a correre. Non riuscivamo a pressarli adeguatamente".