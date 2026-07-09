Messi nel segno di Maradona. È il capo-popolo per la 4ª stella  

Minuto 78 dell’ottavo del Mercedes-Benz Stadium, Atlanta. L’ Egitto è avanti di 2 gol: nulla lascia presagire ciò che sta per accadere. Non ci sono segnali tangibili, del resto: l’ Argentina campione del mondo annaspa, prova a chiudere gli avversari in area, ad assediarli. Il piatto della bilancia con sù scritto speranza, però, pesa sempre meno. Quello con su scritto rimpianti è, minuto dopo minuto, più pesante, vuoi per il rigore sbagliato da Messi, vuoi per le parate di Shobeir su Alexis e Julián, vuoi per il suono sordo, quello “stonf” classico, della punizione di Messi che muore sul palo. Negli occhi del Diez, però, non c’è rassegnazione né rimpianto. C’è l’ansia per il tempo che scorre. C’è fuoco, furia, rabbia. In sessanta secondi la storia cambia: da quel momento in poi, dal minuto 79, il Mondiale di Lionel Andrés Messi, 39 anni, trascenderà il concetto di Fútbol per entrare nell’epica, nella mitologia. Del resto, deposti gli altri due Titani degli ultimi 4 lustri del pallone, quello portoghese e quello brasiliano, restava solo una Divinità da destituire per sancire la fine di un’era: quella di Rosario, Argentina. In tutta l’epica, in tutto il mito, non c’è però nessun Deicidio, nessuna Titanomachia, in cui chi dev’essere deposto non lotta strenuamente. Combatte: cross delizioso per il testone di Romero che riapre il match, poi il pari con quel missile. E quella corsa, quell’esultanza. F inirà 3-2, con rete decisiva di Enzo . Il tripudio argentino: la mistica. E le lacrime del Diez: un fiume. E gli abbracci dei compagni: un oceano d’amore. Deicidio sventato: l’epica del GOAT, col permesso di Maradona.

Messi leader dell'Argentina, da Barcellona alla consacrazione con la Selección

D’altronde Lionel, da qualche anno, è sempre più Diego, nel senso di capo-popolo: è cambiato radicalmente nella Copa América 2019, quando, per la prima volta nella sua carriera, attaccò in mixed zone, l’arbitro della semifinale contestatissima contro il Brasile: «Foules boludos, penales pelotudos», falli da stupidi e rigori da coglioni. Letteralmente. Quella sera in Brasile iniziò a essere quello che non era mai stato: un Líder. Il simbolo di una nazione, el Capitán, quello che urla la strofa finale dell’inno “¡O juremos con gloria morir!”, alla faccia di tutti quelli (anche argentini) che lo accusavano di amare solo Barcellona e il Barça.

Argentina 2026, il paragone con Maradona e il Mondiale del 1990

Messi pare Maradona, e questa Argentina versione 2026 pare quella del 1990: non brilla ma è tostissimissima. Per completare il parallelismo, la sfida vinta soffrendo con l’Egitto si può paragonare al successo ai rigori contro la Jugoslavia a Firenze: anche in quel caso la Selección era stata più volte vicina al ko, nonostante l’altro miglior giocatore della storia, El D10S umano. Per la cronaca quell’Argentina arrivò in finale, dove fu battuta solo da un dubbiosissimo rigore della Germania Ovest.

Le parole di Messi dopo Argentina-Egitto: «Questo gruppo non molla mai»

Del resto l’ha ribadito lo stesso Messi, è il Dna argentino: non soffri? Non vinci. «È incredibile finire così, con tanta sofferenza ancora una volta, ma siamo felici perché è finita bene. Avevo ansia sul rigore: temevo di sbagliarlo di nuovo, di prenderlo male, perché penso che se lo avessi segnato in quel momento sarebbe cambiata la partita, stavamo giocando bene. Dopo abbiamo avuto delle chiare occasioni e il loro portiere ha fatto parate incredibili. Per fortuna, alla fine, ho segnato, ed è qualcosa di molto speciale poter aiutare il gruppo. Sono felice: sento, credo e so che questo gruppo non molla mai, e lo dimostra partita dopo partita. Non smettiamo mai di lottare, di provarci. Con l’Egitto le cose si erano messe davvero male: riuscire a rimontare in questo modo è dimostrazione di orgoglio, carattere, fiducia e volontà. Sono orgoglioso e felice». Orgoglioso, felice, sollevato. E in grado ancora di lasciare tutti a bocca aperta. La Svizzera è avvertita: non è ancora l’ora del deicidio.