"Dibu la nostra leggenda, ecco cosa succederà": il futuro previsto da… un astrologo

Un Mondiale da conquistare con l' Argentina nel presente, la Juventus , si spera, nel futuro : Emiliano Martinez è sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati del momento. Mentre gli agenti lavorano per definire dove giocherà nella prossima stagione, il Dibu vuole bissare il successo in Coppa del Mondo e confermarsi sul tetto del mondo anche per i prossimi quattro anni. In questo caso, il futuro del portiere argentino è stato predetto... da un astrologo . E la Juventus osserva attentamente.

Dibu e la previsione dell'astrologo

La rimonta pazza in tredici minuti ha permesso all'Argentina di rimontare ed eliminare l'Egitto. Domenica 12 luglio, con fischio d'inizio alle 3 del mattino, l'Albiceleste di Lionel Scaloni scenderà in campo nei quarti di finale, con l'obiettivo di entrare tra le prime quattro del Mondiale per la seconda volta di fila. Battere la Svizzera, però, non sarà una passeggiata. "Seneca diceva che il fuoco mette alla prova l'oro e le avversità, gli uomini forti. Domenica, l'Argentina avrà bisogno di qualcosa di più del calcio per qualificarsi. È molto difficile per le stelle", ha rivelato un astrologo argentino, Guido Tejat.

Proprio il Dibu Martinez sarà un grande protagonista dei quarti di finale, ha poi aggiunto: "La leggenda che abbiamo sotto i pali sarà fondamentale contro la Svizzera. Aspetti simili alla partita con l'Olanda di Qatar 2022". In un connubio tra realtà e magia, il sedicente astrologo ha immaginato il portiere dell'Argentina vincente e sorridente: "Immaginate Dibu in questi giorni fino a domenica: felice, che festeggia, sostenendo un intero Paese. Domenica bisognerà giocare alla grande", ha poi concluso.