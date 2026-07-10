"Dibu la nostra leggenda, ecco cosa succederà": il futuro previsto da… un astrologo

Un Mondiale da conquistare con l'Argentina nel presente, la Juventus, si spera, nel futuro: Emiliano Martinez è sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati del momento. Mentre gli agenti lavorano per definire dove giocherà nella prossima stagione, il Dibu vuole bissare il successo in Coppa del Mondo e confermarsi sul tetto del mondo anche per i prossimi quattro anni. In questo caso, il futuro del portiere argentino è stato predetto... da un astrologo. E la Juventus osserva attentamente.
Dibu e la previsione dell'astrologo
La rimonta pazza in tredici minuti ha permesso all'Argentina di rimontare ed eliminare l'Egitto. Domenica 12 luglio, con fischio d'inizio alle 3 del mattino, l'Albiceleste di Lionel Scaloni scenderà in campo nei quarti di finale, con l'obiettivo di entrare tra le prime quattro del Mondiale per la seconda volta di fila. Battere la Svizzera, però, non sarà una passeggiata. "Seneca diceva che il fuoco mette alla prova l'oro e le avversità, gli uomini forti. Domenica, l'Argentina avrà bisogno di qualcosa di più del calcio per qualificarsi. È molto difficile per le stelle", ha rivelato un astrologo argentino, Guido Tejat.
Proprio il Dibu Martinez sarà un grande protagonista dei quarti di finale, ha poi aggiunto: "La leggenda che abbiamo sotto i pali sarà fondamentale contro la Svizzera. Aspetti simili alla partita con l'Olanda di Qatar 2022". In un connubio tra realtà e magia, il sedicente astrologo ha immaginato il portiere dell'Argentina vincente e sorridente: "Immaginate Dibu in questi giorni fino a domenica: felice, che festeggia, sostenendo un intero Paese. Domenica bisognerà giocare alla grande", ha poi concluso.
Le parole del Dibu Martinez
La vittoria contro l'Egitto ha lanciato l'Argentina, nel segno (sempre) di Lionel Messi. Le sue lacrime di gioia hanno fatto il giro del mondo. Il Dibu Martinez, invece, non ha nascosto un pizzico di frustrazione in conferenza stampa: "La verità è che mi sentivo come se non potessi aiutare nessuno e quella sensazione di tornare a casa senza poter aiutare non l'ho mai avuta in Nazionale".
Così l'obiettivo della Juventus aveva parlato al termine della gara contro gli egiziani capeggiati da Momo Salah. Subito, però, la leggera frustrazione ha lasciato il posto al solito entusiasmo: "Penso che arriverà il mio momento". Parole chiare e concise: il Dibu vuole essere protagonista. E chissà che le parole dell'astrologo Guido Tejat non siano nuova benzina sul fuoco per accenderlo definitivamente.
Dibu-Juventus, le ultime
Presente Albiceleste, futuro bianconero: è questa la speranza del Dibu. Il portiere dell'Aston Villa ha confermato di volere la Juventus la prossima stagione e l'accordo è stato già trovato da tempo, sulla base di un contratto triennale a 5 milioni l’anno più bonus. L'argentino ha fatto una mossa importante, scegliendo di ridursi l'ingaggio pur di giocare nella squadra allenata da Luciano Spalletti.
Adesso la palla passa alla Juventus: nei giorni scorsi i bianconeri hanno fatto un piccolo passo in avanti nella trattativa, ma la distanza economica con l'Aston Villa rimane. Servirà ancora lavorare per abbassare le richieste inglesi e arrivare a un accordo. Sullo sfondo rimane sempre la pista Guglielmo Vicario, in uscita dal Tottenham. Chissà che diranno le stelle sulla prossima squadra del Dibu.
WHATSAPP TUTTOSPORT: clicca qui e iscriviti ora al nuovo canale, resta aggiornato LIVE
Un Mondiale da conquistare con l'Argentina nel presente, la Juventus, si spera, nel futuro: Emiliano Martinez è sicuramente uno dei calciatori più chiacchierati del momento. Mentre gli agenti lavorano per definire dove giocherà nella prossima stagione, il Dibu vuole bissare il successo in Coppa del Mondo e confermarsi sul tetto del mondo anche per i prossimi quattro anni. In questo caso, il futuro del portiere argentino è stato predetto... da un astrologo. E la Juventus osserva attentamente.
Dibu e la previsione dell'astrologo
La rimonta pazza in tredici minuti ha permesso all'Argentina di rimontare ed eliminare l'Egitto. Domenica 12 luglio, con fischio d'inizio alle 3 del mattino, l'Albiceleste di Lionel Scaloni scenderà in campo nei quarti di finale, con l'obiettivo di entrare tra le prime quattro del Mondiale per la seconda volta di fila. Battere la Svizzera, però, non sarà una passeggiata. "Seneca diceva che il fuoco mette alla prova l'oro e le avversità, gli uomini forti. Domenica, l'Argentina avrà bisogno di qualcosa di più del calcio per qualificarsi. È molto difficile per le stelle", ha rivelato un astrologo argentino, Guido Tejat.
Proprio il Dibu Martinez sarà un grande protagonista dei quarti di finale, ha poi aggiunto: "La leggenda che abbiamo sotto i pali sarà fondamentale contro la Svizzera. Aspetti simili alla partita con l'Olanda di Qatar 2022". In un connubio tra realtà e magia, il sedicente astrologo ha immaginato il portiere dell'Argentina vincente e sorridente: "Immaginate Dibu in questi giorni fino a domenica: felice, che festeggia, sostenendo un intero Paese. Domenica bisognerà giocare alla grande", ha poi concluso.