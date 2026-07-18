Messi a Yamal, "Una cosa folle, lui un grandissimo". E Dibu avverte la Spagna: "Noi figli di operai"

"Lamine è un grandissimo giocatore, l'ho seguito moltissimo perché gioca in un club che amo. A 19 anni è uno dei più forti al mondo, ha tutta la carriera davanti e una grande opportunità di fare qualcosa di storico, anche se noi faremo il massimo affinché non sia questa volta. La verità è che questa foto è una cosa folle, ho fatto una foto con lui quando era un neonato e adesso ci affronteremo in una finale mondiale . Gli auguro sempre tutto il meglio, anche perché il suo bene è il bene del Barcellona ". Così, intervistato dal campione di football americano Tom Brady, Lionel Messi ha risposto a una domanda su Lamine Yamal e sull'ormai celebre foto del 2007 in cui la Pulce fa un bagnetto al giovane neonato, parte di un calendario Unicef - di cui entrambi sono oggi ambasciatori.

Le parole di Martinez

"Tutti i miei compagni di squadra in Nazionale provengono dalla classe operaia. Speriamo che ci ricordino come qualsiasi argentino: che siamo lavoratori, che non molliamo mai e che, anche se le cose ci costano, ce la caviamo sempre, come si vede in questo Mondiale". Così, in conferenza stampa, Emiliano Martinez detto 'El Dibu' ha parlato di ciò che unisce la sua Argentina. Il portiere 33enne, poi, ha dichiarato di sentirsi tranquillo: "Posso subire uno, due, tre gol, ma nell'azione successiva sono esattamente lo stesso. La pressione non mi pesa. Cerco semplicemente di infilarmi i guanti e, quando arriva l'azione, mi dico: 'ho più possibilità di pararla'. Che si tratti di una partita normale, di una finale o di quando gioco nel quartiere, sono lo stesso Dibu che giocava nel quartiere di Mar del Plata», ha aggiunto.

Rodri: "La nostra ambizione va ben oltre"

"Dobbiamo avere più voglia di vincere che paura di perdere - ha detto invece Rodri, il capitano della Spagna -. Abbiamo vissuto un processo di crescita graduale, durante il quale la squadra è maturata negli ultimi anni. L'avevo detto all'epoca che questa generazione avrebbe fatto parlare di sé, e ora abbiamo vissuto le esperienze più importanti per un calciatore: la Nations League, gli Europei e ora una finale di Coppa del Mondo. Siamo felici, ma la nostra ambizione va ben oltre. Domenica ci attende una sfida fantastica per rendere questa generazione indimenticabile". "Siamo molto completi e difficili da battere. Affrontiamo ovviamente il migliore di tutti i tempi, ma loro sono molto più di Messi - ha analizzato il centrocampista -. Cercheremo di metterli in difficoltà il più possibile e, qualora la partita si dovesse innervosire, dovremo provare a non cadere nelle provocazioni"