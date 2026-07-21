Dibu Martinez, l’annuncio social lascia pochi dubbi: “Forse è il momento di fare un passo indietro”

Una delusione difficile da spiegare e da superare. Emiliano 'Dibu' Martinez, portiere dell'Argentina, ha affidato ai suoi canali social un messaggio dopo il ko nella finale del Mondiale contro la Spagna. Nonostante abbia ancora una volta disputato un torneo straordinario, stavolta le sue parate non sono bastate alla Seleccion ad arrivare sul tetto del mondo. Ma se il suo futuro con la maglia dell'Argentina è in forse, lo è anche quello col club, con la Juve che resta alla finestra.
Emiliano Martinez, addio all'Argentina?
Così il Dibu attraverso il suo account Instagram, in un post corredato da diverse foto tra cui quella in lacrime al termine della finale: "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni". La doppietta non è riuscita, dopo il successo nel 2022 stavolta a vincere la coppa è stata la Spagna, e ora il portiere ragiona sul proseguire o meno in nazionale.
Juve, 'Dibu' e non solo: la situazione portiere
Ma Martinez dovrà ragionare anche sul suo futuro a livello di club. Il portiere dell'Aston Villa sembrava ad un passo dall'addio già lo scorso anno, salvo poi non cambiare squadra. Su di lui stavolta il pressing è da parte della Juventus: il club bianconero ha l'accordo con il 33enne ma non con gli inglesi. L'Aston Villa è stato chiaro nella volontà di trattenerlo, con le chiare dichiarazioni del dt Vidagany: "Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione". Parole che sanno di strategia per ottenere un'offerta migliore, nonostante il contratto di Martinez scada tra un anno. E così la Juve, in attesa di capire se la situazione possa sbloccarsi, si guarda attorno: diversi i profili vagliati, con Vicario in pole position.