Dibu Martinez, l’annuncio social lascia pochi dubbi: “Forse è il momento di fare un passo indietro”

Una delusione difficile da spiegare e da superare. Emiliano 'Dibu' Martinez , portiere dell' Argentina , ha affidato ai suoi canali social un messaggio dopo il ko nella finale del Mondiale contro la Spagna. Nonostante abbia ancora una volta disputato un torneo straordinario , stavolta le sue parate non sono bastate alla Seleccion ad arrivare sul tetto del mondo. Ma se il suo futuro con la maglia dell'Argentina è in forse, lo è anche quello col club, con la Juve che resta alla finestra .

Emiliano Martinez, addio all'Argentina?

Così il Dibu attraverso il suo account Instagram, in un post corredato da diverse foto tra cui quella in lacrime al termine della finale: "Ho sognato di riconquistarla, ho sognato di portarla in Argentina e di scrivere ancora una volta la storia. La verità è che il dolore è difficile da spiegare; non resta che riflettere su molte cose e vedere come andare avanti e se è il momento di fare un passo indietro. Mi dispiace tantissimo, ho davvero dato il massimo per aiutare il mio Paese e i miei compagni". La doppietta non è riuscita, dopo il successo nel 2022 stavolta a vincere la coppa è stata la Spagna, e ora il portiere ragiona sul proseguire o meno in nazionale.

Juve, 'Dibu' e non solo: la situazione portiere

Ma Martinez dovrà ragionare anche sul suo futuro a livello di club. Il portiere dell'Aston Villa sembrava ad un passo dall'addio già lo scorso anno, salvo poi non cambiare squadra. Su di lui stavolta il pressing è da parte della Juventus: il club bianconero ha l'accordo con il 33enne ma non con gli inglesi. L'Aston Villa è stato chiaro nella volontà di trattenerlo, con le chiare dichiarazioni del dt Vidagany: "Resta con noi e non abbiamo intenzione di lasciarlo andare questa estate. La squadra ha bisogno del suo impegno e della sua grande esperienza, ed è un elemento molto importante nel nostro progetto per la prossima stagione". Parole che sanno di strategia per ottenere un'offerta migliore, nonostante il contratto di Martinez scada tra un anno. E così la Juve, in attesa di capire se la situazione possa sbloccarsi, si guarda attorno: diversi i profili vagliati, con Vicario in pole position.