Il regalo di Messi lo svela... lady Senesi: dallo zaino al mate, l'Argentina ringrazia

"Por Malvinas, por el Diego, por la última de Leo", cantavano i tifosi dell' Argentina durante il Mondiale. Vincere la quarta stella 'regalando' a Lionel Messi la seconda Coppa del Mondo consecutiva era l'obiettivo annunciato. Invece, il sogno si è interrotto sul più bello, con la sconfitta in finale contro la Spagna a causa della rete di Ferran Torres. Il colpo è stato pesante per tifosi e calciatori. Tra tutti, proprio l'attaccante dell' Inter Miami si è messo ancora una volta a nudo, non trattenendo le lacrime durante la cerimonia di premiazione al MetLife Stadium di New York. A distanza di qualche giorno, Lionel Messi ha voluto ringraziare tutti i 25 compagni di squadra per il grande cammino al Mondiale con un regalo personalizzato .

Il regalo di Messi ai compagni dell'Argentina

Con la sconfitta ancora da metabolizzare, i calciatori argentini sono ora in vacanza per recuperare in vista dell'inizio della prossima stagione (tra cui l'obiettivo di mercato della Juventus Emiliano Martinez e il rientrante Nico Gonzalez). Intanto si godono il regalo del proprio capitano. A svelarlo è stata Kelci-Rose Bowers, giocatrice del Bournemouth e fidanzata del difensore Marcos Senesi, che ha pubblicato un video su Tik Tok con il particolare unboxing.

Uno zaino personalizzato (con il nome del calciatore che lo ha ricevuto), una borraccia Stanley (con il logo del brand Lionel Messi), un mate e la jerba: è questo il regalo dell'ex Barcellona e PSG che ogni compagno ha avuto in dono dopo la Coppa del Mondo. Un modo per ringraziarli, nonostante la sconfitta, che sicuramente sarà stato molto apprezzato.

Le ultime

L'Argentina dovrà ripartire presto e potrebbe farlo senza Lionel Scaloni. Dopo la fine della Coppa del Mondo, il commissario tecnico ha ammesso di voler rispettare il contratto in scadenza al 31 dicembre del 2026 e poi prendersi del tempo per valutare il proprio futuro: l'ipotesi che possa lasciare è concreta. Anche quello di Lionel Messi è tutto da scrivere. Ora, però, è tempo di metabolizzare la sconfitta, ricaricare le batterie e ripartire. Con un sorso di mate.