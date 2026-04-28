Bremer, occasione Brasile. Ancelotti perde Militao: "Rischio di completa rottura"

L’ennesimo stop, il più duro. Il destino si accanisce ancora su Militao , costretto a dire addio al Mondiale . Secondo quanto riferito dal portale brasiliano Globo, il consulto specialistico sostenuto in Finlandia ha sciolto ogni dubbio sulle condizioni del difensore del Real Madrid. Il problema alla coscia sinistra si è rivelato di entità molto seria, al punto da rendere necessario un intervento chirurgico immediato. Una notizia che scuote non solo i Blancos, ma anche il Brasile di Ancelotti , che perde uno dei suoi pilastri difensivi. E può essere l'occasione per Bremer, che dovrò comunque giocarsi il posto con Gabriel e Marquinhos.

Militao out, diagnosi pesante e tempi lunghi

L’infortunio rimediato contro l’Alaves si è rivelato ben più grave del previsto. Dopo i primi segnali rassicuranti, il quadro clinico di Militao è progressivamente peggiorato fino al verdetto definitivo arrivato dopo una visita specialistica in Finlandia: lesione profonda alla coscia sinistra, con intervento chirurgico inevitabile e uno stop che si protrarrà almeno fino a ottobre. Una mazzata per il difensore, che aveva provato fino all’ultimo a evitare il peggio affidandosi a ulteriori consulti. Il rischio di una rottura completa del tendine ha però spinto lo staff medico verso una scelta drastica ma necessaria. Si allunga così la lista degli infortuni che tormentano il centrale brasiliano negli ultimi anni, segnando un percorso sempre più accidentato. Per Ancelotti, che contava su di lui come riferimento difensivo della Selecaso, si tratta di una perdita pesantissima. Ma sarà un'occasione molto importante per Bremer.

Bremer, la grande occasione

Ogni crisi, però, porta con sé nuove possibilità. E quella di Militao apre uno spiraglio concreto per Bremer, che potrebbe giocare da titolare e avere maggiore spazione. Il centrale brasiliano avrà ora la chance di ritagliarsi un ruolo da protagonista nel Brasile, proprio nel palcoscenico più prestigioso. Per lui potrebbe essere il momento della consacrazione definitiva. Il Mondiale rappresenta un'occasione unica: una competizione capace di cambiare carriere e gerarchie. Bremer avrà l’opportunità di dimostrare di poter reggere la pressione e guidare la difesa anche a grandissimi livelli. Certo già la sua vetrina è molto limpida, poi un torneo vissuto da protagonista potrebbe aumentare ancora di più il suo cartellino. Ma l'idea della Juve è di continuare insieme e ritornare a vincere, come ha ribadito anche il difensore. E un'estate da leader potrebbe dare maggiore forza anche alla Vecchia Signora.