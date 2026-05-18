Brasile, i convocati di Ancelotti per il Mondiale: ci sono Bremer, Alex Sandro, Danilo e Neymar!

Sì, Neymar tornerà a giocare con il Brasile. Dopo settimane di attesa e indiscrezioni, Carlo Ancelotti ha diramato la lista dei convocati alla Coppa del Mondo 2026 - al via l'11 giugno in Canada, Usa e Messico e con finale in programma il 19 luglio - dove la Selecao esordirà contro il Marocco all'appuntamento di giovedì 14 al MetLife Stadium, New Jersey. La presenza dell'ex Barcellona, che a febbraio ha compiuto 34 anni, era data incerta fino all'ultimo, considerate anche le parole dello stesso ct che in conferenza stampa aveva dichiarato: "Dipende da lui, non da me. Come per tutti i giocatori, sara' fondamentale la forma fisica. Il talento e' indiscusso, dobbiamo valutare solo la condizione fisica". E a giudicare dalla scelta dell'ex tecnico del Real, l'attaccante in forza al Santos è pronto per prendere parte ai prossimi impegni nell'agenda della selezione Verdeoro, con i test amichevoli contro Panama ed Egitto previsti rispettivamente il 31 maggio e 6 giugno. Con 128 presenze complessive e 79 gol, Neymar tornerà dunque a indossare la maglia del Brasile dopo la sconfitta per 2-0 contro l'Uruguay datata 17 ottobre 2023 e valida per le qualificazioni al Mondiale. Ma a rispondere presente all'appello ci saranno anche il bianconero Gleison Bremer, di ritorno dopo le convocazioni contro Francia e Croazia di marzo e aprile 2026. Il difensore della Juventus conta 6 presenze e 1 un gol con la propria nazionale. Nelle retrovie della Selecao, ci saranno anche gli ex bianconeri e compagni di squadra al Flamengo Alex Sandro e Danilo, il cui curriculum verdeoro riporta 68 presenze e 1 gol. Tra gli esclusi eccellenti invece, Joao Pedro (Chelsea), Andrey Santos (Chelsea), Bento (Al-Nassr) e Thiago Silva (Porto).