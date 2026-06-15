Brasile, pioggia di critiche dopo l'esordio Mondiale: serve una svolta, la chiave è Neymar 

Il Brasile non perde, ma nemmeno convince. Per nulla. Il pareggio per 1-1 contro il Marocco all'esordio nel Mondiale lascia aperto il discorso qualificazione nel gruppo C, ma in patria il debutto della Seleção di Carlo Ancelotti è stato accolto con enorme preoccupazione. La prestazione ha alimentato dubbi che accompagnano la nazionale ormai da mesi. La sensazione emersa dall'incontro è stata, infatti, quella di una squadra ancora incompleta, capace di accendersi soltanto attraverso le giocate dei propri fuoriclasse. Anzi, di uno solo. Per lunghi tratti della gara, il Marocco ha controllato il ritmo della partita, ha mosso meglio il pallone e ha dato l'impressione di essere una formazione più organizzata. Il Brasile è rimasto a galla grazie al talento individuale di Vinicius , autore del gol del pareggio che ha evitato una partenza più complicata nel torneo. Non sorprende, quindi, che la stampa brasiliana sia stata particolarmente severa. Globo Esporte ha sintetizzato il sentimento generale con un titolo eloquente: «Vinicius salva una nazionale che genera più inquietudine che entusiasmo nel suo debutto mondiale. Una partita nella quale il Brasile non è mai stato realmente vicino alla vittoria. È difficile trovare aspetti positivi nell'esordio».

Nel mirino Gabriel Magalhães e Casemiro

Nel mirino sono finiti soprattutto Gabriel Magalhães e Casemiro. Il difensore dell'Arsenal continua ad attraversare un momento delicato dopo il rigore fallito nella finale di Champions League ed è stata proprio una sua disattenzione a originare il vantaggio del Marocco: «Il suo errore ha costretto il Brasile a rincorrere». Non sono state più morbide le valutazioni nei confronti dell'ex centrocampista del Real Madrid, in evidente difficoltà sia in fase di costruzione che di contenimento. E quello che più preoccupa è che la sensazione è che questo sia il massimo che Casemiro possa dare alla Seleçao. Globo ha addirittura definito la prima frazione una delle peggiori disputate dal Brasile in una Coppa del Mondo dai tempi del traumatico 7-1 subito contro la Germania nel 2014. Un giudizio severo, sicuramente eccessivo, ma che rende bene l'idea del clima che si respira attorno alla Canarinha. Carletto, però, non sembra condividere questo pessimismo: «Non si vince un Mondiale al debutto. Dobbiamo continuare a lavorare, qualificarci e crescere con il passare del torneo», ha spiegato il tecnico emiliano.

Certezza Vinicius. E Neymar...

Se c’è, invece, una certezza da cui ripartire, quella porta il nome di Vinicius Junior. Proprio come accaduto al Real Madrid, anche in nazionale il brasiliano è tornato a sentirsi il centro del progetto di Ancelotti. Mvp della partita, autore del gol del pareggio e protagonista delle poche azioni realmente pericolose della Seleção, Vini ha mostrato anche una maturità nuova nelle dichiarazioni del dopo gara: «Dobbiamo migliorare e continuare a evolvere. Ci sono aspetti positivi, ma la prossima partita si avvicina e dobbiamo vincere a ogni costo», ha spiegato il numero 7. Parole da leader, esattamente ciò che Ancelotti e i tifosi si aspettano da lui. All’orizzonte, poi, potrebbe esserci una buona notizia. Neymar non ha giocato nemmeno un minuto contro il Marocco, ma ha seguito la squadra da vicino e continua il proprio percorso di recupero. Se non ci saranno intoppi, il fuoriclasse brasiliano dovrebbe essere disponibile almeno per uno spezzone della sfida contro Haiti. Una soluzione in più per una squadra che ha ancora molti difetti da correggere, ma che continua a poter contare su un patrimonio di talento, ct compreso, capace di cambiare, in meglio, il proprio destino.