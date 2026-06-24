“Lo vedrei bene alla Juve”, Careca spinge l’idea Brasile. E su Maradona: “Con una gamba sola…”

"Gabriel Jesus? Lo vedo bene alla Juve. Pato mi somigliava"

A proposito di attaccanti: Milan e Juve starebbero pensando al suo connazionale Gabriel Jesus in uscita dall’Arsenal… «Per il calcio italiano sarebbe un bel colpo. Lo vedrei bene sia alla Juve sia al Milan. Uno con le sue caratteristiche potrebbe fare molto bene in Italia».



C’è in giro un nuovo Careca? «Pato mi somigliava molto. Peccato i tanti infortuni che ha avuto al Milan, altrimenti avrebbe fatto una grande carriera. Per velocità, esplosività e senso del gol mi ci rivedevo».



In Italia invece abbiamo un attaccante che le piace? «Scelgo Pio Esposito dell’Inter. Ha fisico e vede la porta: al primo anno in un top club, al fianco di un campione come Lautaro, ha fatto benissimo e può soltanto migliorare. Ho avuto modo di conoscere lui e la sua famiglia in occasione di un camp nella loro scuola calcio (Voluntas Brescia) ed è un ragazzo serio e con la testa sulle spalle. Tutte doti fondamentali per arrivare e restare in alto».