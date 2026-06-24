Brasile, Ancelotti fiducioso: "La squadra sta migliorando". Poi l'annuncio su Neymar

Dopo un viaggio complicato, segnato da quasi tre ore di ritardo nella partenza dal New Jersey a causa delle avverse condizioni meteorologiche, il Brasile si prepara alla sfida contro la Scozia , in programma a mezzanotte all'Hard Rock Stadium di Miami. Alla vigilia dell'incontro, il commissario tecnico Carlo Ancelotti ha parlato in conferenza stampa senza però sciogliere gli ultimi dubbi sulla formazione titolare. La Selecao guida attualmente il Gruppo C grazie alla migliore differenza reti rispetto al Marocco : entrambe le nazionali sono ferme a quota quattro punti, con i nordafricani che affronteranno Haiti in contemporanea. Ancelotti dovrà rinunciare a Raphinha, fermato da un infortunio. Tra i principali candidati a sostituirlo c'è Rayan, elogiato apertamente dal tecnico italiano. "Rayan ha giocato bene quando è entrato al posto di Raphinha e ha molto potenziale. Ho altri giocatori che possono adattarsi a questo sistema, ma se abbiamo bisogno di ampiezza in campo, Rayan può ricoprire quel ruolo", ha spiegato il ct.Il commissario tecnico ha inoltre escluso qualsiasi gestione legata ai cartellini gialli, confermando che né Douglas Santos né Casemiro verranno preservati nonostante siano diffidati.

Le parole di Ancelotti

"Non pensiamo ad altro che a giocare una buona partita con la migliore formazione possibile. Lo stesso vale per i giocatori offensivi. Non possiamo assolutamente pensare ai cartellini", ha dichiarato.Tra i temi più dibattuti della conferenza stampa ci sono state le condizioni di Neymar. Interrogato più volte sulla possibilità di vedere in campo il fuoriclasse brasiliano per l'intera gara, Ancelotti ha assicurato che il numero 10 è pronto. "Può giocare 90 minuti. Sta andando bene, ha lavorato molto duramente e si è allenato molto bene. Sono molto contento di lui". Il ct ha poi chiarito che il Brasile non guarderà al risultato del Marocco, concentrandosi esclusivamente sulla propria partita: "Ovviamente anche noi non ci concentreremo sulla partita del Marocco. Ci concentreremo sulla gara che dobbiamo giocare e dovremo giocarla bene. Cercare di migliorare la partita che abbiamo disputato contro Haiti perché sarà più difficile. La Scozia è una buona squadra, ben organizzata e ha l'opportunità di qualificarsi".

La battua su Endrick

Una battuta anche su Endrick, sempre più invocato dai tifosi: "Endrick può giocare tutte le partite, può giocare la prossima partita e può giocare in qualsiasi momento perché ha le capacità per farlo - ha aggiunto Ancelotti -. I tifosi stanno davvero spingendo Endrick, ma domani abbiamo anche Neymar. Tiferanno per Neymar o per Endrick? Penso che tiferanno per entrambi". Infine, l'ex allenatore del Real Madrid ha indicato nella prestazione contro Haiti il modello da seguire per continuare il percorso di crescita della squadra: "Siamo concentrati sul cercare di migliorare in ogni partita che giochiamo. Dobbiamo cercare di ripetere il primo tempo della partita contro Haiti. La squadra sta migliorando in allenamento e sono fiducioso che continueremo a migliorare. Voglio rivedere la partita che abbiamo giocato contro Haiti, perché mi è piaciuta. Voglio una conferma di quella prestazione in termini di qualità, efficacia in attacco e qualità generale del gioco. Una conferma nella partita di domani potrebbe essere molto positiva per noi".