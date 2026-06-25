Brasile, Ancelotti: “Stiamo giocando come una squadra”. Gioia Neymar: cita Hamilton, Lewis risponde così

"Ora stiamo giocando come una squadra, ed è questo l'obiettivo". Carlo Ancelotti e il suo Brasile tagliano il primo traguardo, la qualificazione ai sedicesimi con tanto di primo posto nel girone . Il ct verdeoro è consapevole che "non siamo perfetti, abbiamo ancora cose da migliorare. Possiamo essere un po' più rapidi quando abbiamo il controllo del gioco. Ma sono contento perché la squadra è migliorata molto, adesso siamo solidi. E nelle partite a eliminazione diretta la solidità è molto importante. Rispetto alla prima partita commettiamo meno errori, abbiamo più ritmo e maggiore efficacia in attacco", sottolinea ancora Ancelotti, che invita però alla calma i tifosi e si gode anche le prestazioni dei singoli, da Rayan ("Ha svolto un lavoro completo sia a livello difensivo sia offensivo, nessuno sa fin dove può arrivare") e soprattutto Neymar , che contro la Scozia ha fatto il suo debutto nel Mondiale . "Ha avuto l'opportunità di giocare perché se l'è meritata. Ha lavorato e si è allenato per recuperare con grande professionalità. Grazie alle sue qualità può aiutare la squadra: Neymar non ha bisogno di motivazioni per giocare, e nessun giocatore ne ha bisogno quando indossa la maglia del Brasile. Con Neymar è lo stesso. Ha 34 anni e conserva la stessa passione di un ragazzo quando gioca per il Brasile".

Neymar cita Hamilton sui social

Inevitabile poi soffermarsi su Vinicius, sempre a segno in ogni partita della fase a gironi e protagonista con una doppietta contro la Scozia. "Non ho mai avuto dubbi su come potesse arrivare a questa Coppa del Mondo. Per lui è un onore giocare con la Selecao. Per me Vini è un fuoriclasse, uno dei migliori giocatori del mondo". Ma i riflettori sono tutti per Neymar, tornato a vestire la maglia verdeoro 981 giorni dopo l'ultima volta."Fisicamente sto bene. Ovviamente è stato difficile restare fermo per tutto questo tempo, ma mi sono allenato intensamente per quasi 25 giorni per arrivare in buone condizioni - assicura l'attaccante del Santos - Quando sono entrato in campo è stato un mix di emozioni, perché sono stati giorni lunghi lontano da questa maglia, lontano dalla Selecao". Neymar, che sui social ha citato un post di Lewis Hamilton scrivendo "ricordati chi sei" (e il pilota ha commentato con un "sempre"), non ha esitato a definire questo giorno "come uno dei più speciali, perché il sogno di ogni ragazzo è indossare la maglia della nazionale brasiliana. Negli spogliatoi ho pianto da solo perché è stato un enorme sollievo vivere di nuovo tutto questo. E' sempre stato il mio sogno indossare la maglia del Brasile, giocare un Mondiale e, chissà, magari vincerlo".

Neymar: "Vinicius in forma straordinaria"

Ma sul suo ruolo, l'ex stella di Barcellona e Psg mette le cose in chiaro: "Sono felice per l'affetto dei tifosi e di tutti, ma ancora più felice perché la nostra squadra sta andando bene. Sono molto contento per il momento che sta vivendo Vini. Oggi Vini è il nostro giocatore principale ed è in una forma straordinaria. Ci sta aiutando e sta decidendo le partite. Ora iniziano le sfide a eliminazione diretta: dobbiamo continuare a vincere per raggiungere il nostro obiettivo finale. Posso giocare anche 200 minuti...", ha aggiunto con un sorriso.