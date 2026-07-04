"Non sono uno sciocco. Solo un allenatore può giudicarmi": Ancelotti risponde alle critiche

Schietto e sincero , come sempre: Carlo Ancelotti ha risposto in maniera personale e divertente ad alcune domande sul momento del Brasile, che domani scenderà in campo negli ottavi di finale contro la Norvegia di Erling Braut Haaland . Il commissario tecnico della Seleçao , però, ha anche usato un tono più serio e autoritario quando ha dovuto rispondere alle critiche ricevute per il gioco poco divertente e spettacolare che la sua squadra sta facendo vedendo in questa Coppa del Mondo.

La calma e la preghiera

Ha fatto scalpore la calma mostrata da Carlo Ancelotti al momento del gol di Gabriel Martinelli contro il Giappone a tempo quasi scaduto che ha regalato la qualificazione al Brasile. "Non posso correre perché mi romperei il ginocchio. Ho 67 anni: non posso correre come gli altri", ha risposto sorridendo il commissario tecnico italiano a Folha de São Paolo. E poi ha aggiunto: "E penso anche perché la partita non era ancora finita. Quando Martinelli ha segnato, la partita non era finita, mancavano ancora dei minuti... Mi è successo molte volte che una partita che pensavo fosse finita, si sia conclusa male. Potrei festeggiare quando la partita finisce. Ma quando la partita finisce, come contro il Giappone, è più sollievo che felicità".

L'ex Juventus e Milan non ha nascosto di far uso alla preghiera. "Sono cattolico, ma credo che Dio abbia altri problema a cui pensare". E poi ha svelato di non prendersela con i propri calciatori quando commettono errori: "Se mi arrabbio con un giocatore? No, non lo faccio. Non mi arrabbio perché ho giocato a calcio e capisco che si può sbagliare. Lo faccio quando un giocatore non lotta. Anche quando lotta può sbagliare, ma non importa. Gli errori fanno parte del gioco".

La risposta alle critiche

Dal tono divertito, l'umore di Carlo Ancelotti poi è cambiato. Il commissario tecnico della Seleçao ha risposto anche alle numerose critiche che sono arrivati nei suoi confronti e verso la squadra. "In Italia si dice che tutti gli uomini vogliano fare gli allenatori e tutte le donne le architette. Non so se capisco il calcio o meno, ma nessuno può giudicarmi su questo. L’unica cosa certa è che ho preparato oltre 1.400 partite. Forse non basta per capire il calcio, ma è sicuramente una buona dose di esperienza". E poi, concludendo, ha rincarato la dose: "Solo Alex Ferguson ne ha preparate di più, oltre 2.000. Ascolto tutti, ma l’unico che potrebbe davvero darmi consigli è lui. Non sono un genio, ma so di non essere uno sciocco".