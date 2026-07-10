Caos Brasile, Romario infama Ancelotti: "Cacciatelo! In tribunale!"

Da gran giocoliere della pedata quale è stato, Romario De Souza Faria, altrimenti detto “O’Baixinho”, ovvero il Nanerottolo (non si può aver tutto dalla vita) mai ha smesso di esercitare l’arte. Ricorderete gol meravigliosi. Se ne sono contati un migliaio in carriera. Stavolta, invece, Romario ha esercitato la sua arte, con il piede era davvero un killer, sulla rotondità posteriore di Carlo Ancelotti. O tempora o mores, così cambia la vita. Ancelotti ct del malconcio Brasile, stecchito dalla Norvegia al mondiale, colpevole anche per una parte del tifo brasiliano, di non averne azzeccata una. La lingua è tagliente: “Gli straccerei subito il contratto. Finita la partita sarei andato negli spogliatoi e dal presidente e avrei detto: bene, grazie, vaff…. Lo porterei in tribunale. Fai causa se vuoi, e vediamo come andrà a finire”. Piccoletto, ma sempre velenoso come sul campo. “Una menzogna in movimento” diceva Jorge Valdano.
Romario e il Brasile
E un po’ megalomane quando si proclamava “Più forte di Pelé”. Alfiere, ora, della speranza delusa di una nazione che, da tempo, non ci prende con i mondiali ed è abituata a scartare ct come sfogliar di petali. Ancelotti, che è uomo di mondo, aveva già intuito che la sconfitta andava addolcita e ci ha provato invitando tutti a pensare al futuro: “Quello il nostro orizzonte”. Romario, oltre ad aver un lungo pedigrée calcistico, è stato anche politico, senatore non sempre apprezzato, ma stavolta presenzia ai mondiali come commentatore tv.
Ancelotti non fa miracoli
E dalla sua tribuna non c’è cascato ed ha rincarato. “Non c’è alcun modo per cui Ancelotti possa continuare ad essere l’allenatore del Brasile dopo questo fiasco e questa vergogna che ha causato. Ve l’avevo detto e lo ribadisco: una cosa così non esiste, qualcosa deve cambiare. Non è possibile. Ha commesso molti errori e voi della stampa non dite nulla. Se fosse stato un allenatore brasiliano, lo avreste già fatto a pezzi. Ma siccome è straniero, tutti zitti. Non ho nemmeno capito cosa pensasse di fare in campo: togli Bruno Guimaraes per mettere Ederson in fascia? E lo fai perché non hai convocato altri terzini. Si fa male un terzino e tu convochi un centrale? Capisco non ce ne siano tanti, ma ci sarà qualcuno meglio di Ederson nel ruolo”. Peccato che Romario abbia dimenticato che questo Brasile, a parte tre-quattro, era composto da giocatori di medio-bassa qualità. E dove credi di andare con gente del genere? Ancelotti non è attrezzato per i miracoli. Qualcosa ha certamente toppato, ma soprattutto è il calcio brasiliano che sta producendo qualità lontana da quella dei tempi d’oro.
Romario e la peggior Seleçao della storia
Pensate che Romario è riuscito a vincere un mondiale, con il suo Brasile e contro l’Italia 1994 di Sacchi, giocando forse nella peggior Seleçao della storia. Ma che avrebbe stracciato anche questa di Ancelotti. Il problema non è il ct: sono i calciatori. Però, leggendo notizie di cronaca, pare di capire che Romario abbia sollevato tal polverone fors’anche per nascondere le magagne sue, che non sono da poco. Infatti la giustizia brasiliana ha disposto il pignoramento dei compensi che percepirà come commentatore di CazèTv ai mondiali. Si parla dell’esecuzione di una sentenza per un debito di 5,5 milioni di euro (32,4 milioni di reais) dovuti per una causa civile promossa contro l’inferocito commentatore ed una sua società. Il tribunale di Rio ha ordinato all’emittente di consegnare copia dei contratti, fatture, e di chiarire chi corrisponderà i compensi: se CazèTv o altre società partner. E qui va a finire che Ancelotti resterà in panca (ma c’è ancora libera una panchina pure in Italia) e Romario andrà in tribunale. Ma per chiarire la sua tattica commerciale. Bei tempi quando gli bastava una mossa ed era subito gol.
Da gran giocoliere della pedata quale è stato, Romario De Souza Faria, altrimenti detto “O’Baixinho”, ovvero il Nanerottolo (non si può aver tutto dalla vita) mai ha smesso di esercitare l’arte. Ricorderete gol meravigliosi. Se ne sono contati un migliaio in carriera. Stavolta, invece, Romario ha esercitato la sua arte, con il piede era davvero un killer, sulla rotondità posteriore di Carlo Ancelotti. O tempora o mores, così cambia la vita. Ancelotti ct del malconcio Brasile, stecchito dalla Norvegia al mondiale, colpevole anche per una parte del tifo brasiliano, di non averne azzeccata una. La lingua è tagliente: “Gli straccerei subito il contratto. Finita la partita sarei andato negli spogliatoi e dal presidente e avrei detto: bene, grazie, vaff…. Lo porterei in tribunale. Fai causa se vuoi, e vediamo come andrà a finire”. Piccoletto, ma sempre velenoso come sul campo. “Una menzogna in movimento” diceva Jorge Valdano.
Romario e il Brasile
E un po’ megalomane quando si proclamava “Più forte di Pelé”. Alfiere, ora, della speranza delusa di una nazione che, da tempo, non ci prende con i mondiali ed è abituata a scartare ct come sfogliar di petali. Ancelotti, che è uomo di mondo, aveva già intuito che la sconfitta andava addolcita e ci ha provato invitando tutti a pensare al futuro: “Quello il nostro orizzonte”. Romario, oltre ad aver un lungo pedigrée calcistico, è stato anche politico, senatore non sempre apprezzato, ma stavolta presenzia ai mondiali come commentatore tv.