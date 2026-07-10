Caos Brasile, Romario infama Ancelotti: "Cacciatelo! In tribunale!"

Ancelotti non fa miracoli

E dalla sua tribuna non c’è cascato ed ha rincarato. “Non c’è alcun modo per cui Ancelotti possa continuare ad essere l’allenatore del Brasile dopo questo fiasco e questa vergogna che ha causato. Ve l’avevo detto e lo ribadisco: una cosa così non esiste, qualcosa deve cambiare. Non è possibile. Ha commesso molti errori e voi della stampa non dite nulla. Se fosse stato un allenatore brasiliano, lo avreste già fatto a pezzi. Ma siccome è straniero, tutti zitti. Non ho nemmeno capito cosa pensasse di fare in campo: togli Bruno Guimaraes per mettere Ederson in fascia? E lo fai perché non hai convocato altri terzini. Si fa male un terzino e tu convochi un centrale? Capisco non ce ne siano tanti, ma ci sarà qualcuno meglio di Ederson nel ruolo”. Peccato che Romario abbia dimenticato che questo Brasile, a parte tre-quattro, era composto da giocatori di medio-bassa qualità. E dove credi di andare con gente del genere? Ancelotti non è attrezzato per i miracoli. Qualcosa ha certamente toppato, ma soprattutto è il calcio brasiliano che sta producendo qualità lontana da quella dei tempi d’oro.