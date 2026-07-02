Congo, morto il padre del ct Desabre: l’annuncio in conferenza e la reazione del tecnico

La conferenza stampa che seguiva l'eliminazione del Congo ai sedicesimi di finale dei Mondiali contro l'Inghilterra si è trasformata improvvisamente in un momento di grande commozione. Mentre Sébastien Desabre stava concludendo le sue dichiarazioni dopo la sconfitta in rimonta della sua nazionale, il responsabile dell'ufficio stampa ha preso la parola per un annuncio del tutto inatteso. "Annunciamo che il mister ha perso suo padre, quindi gli rivolgiamo le nostre più sincere condoglianze" , ha dichiarato l'addetto stampa davanti ai presenti. Per alcuni istanti Desabre è rimasto immobile, visibilmente incredulo. Si è voltato verso chi aveva pronunciato quelle parole, quindi ha rivolto lo sguardo alla sala limitandosi a sussurrare un semplice "grazie". Poco dopo ha lasciato la conferenza, salutando rapidamente i presenti.

Il dubbio sulle modalità dell'annuncio

Resta da chiarire un aspetto che ha alimentato numerose discussioni dopo la diffusione delle immagini. Non è infatti chiaro se Desabre fosse già stato informato della scomparsa del padre oppure se abbia appreso la notizia proprio durante la conferenza stampa. La prima ipotesi è che il commissario tecnico abbia ricevuto la tragica comunicazione in quel preciso momento, spiegando così la sua espressione di totale stupore. La seconda è che fosse già al corrente del lutto, ma che non si aspettasse che la notizia venisse resa pubblica in quel modo, davanti alle telecamere e ai giornalisti. In ogni caso, il tecnico francese ha mantenuto un atteggiamento composto, pur lasciando trasparire lo smarrimento per quanto accaduto.

L'orgoglio per il percorso del Congo ai Mondiali

Il drammatico episodio ha inevitabilmente oscurato il bilancio sportivo della nazionale congolese, protagonista di un Mondiale oltre le aspettative. Sotto la guida di Desabre, in carica dal 2022, il Congo ha raggiunto il secondo turno del torneo e ha messo in difficoltà anche l'Inghilterra, costretta a faticare per conquistare la qualificazione. Prima dell'interruzione della conferenza stampa, il commissario tecnico aveva voluto sottolineare la prova offerta dalla sua squadra e il significato del percorso compiuto. "Abbiamo lottato come il popolo congolese. Abbiamo giocato un buon calcio contro una delle migliori squadre del mondo. Abbiamo lottato duramente. Questo è ciò che ricorderemo del Congo. Che in Congo ci sono ottimi giocatori. Giocano con un atteggiamento impeccabile". Le ultime parole dell'allenatore prima di lasciare la sala.