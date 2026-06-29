Corea del Sud, bufera dopo il Mondiale: minacce di morte al ct dimissionario

Un' eliminazione dolorosa che ha lasciato strascichi: la Corea del Sud è nell'occhio del ciclone. Dopo un inizio convincente e la vittoria contro la Repubblica Ceca , la Nazionale allenata dal commissario tecnico Hong Myung bo ha poi perso contro Messico e Sudafrica . I soli tre punti conquistati nel Gruppo A hanno sancito l'eliminazione della Corea del Sud . Sul banco degli imputati proprio Hong Myung bo , che ha immediatamente rassegnato le dimissioni . Il cinquantasettenne ha ricevuto pesanti minacce di morte e ora il Ministero della Cultura, dello Sport e del Turismo ha aperto un'indagine .

Dimissioni per Hong Myung bo e critiche pesanti

"Lascio l'incarico di commissario tecnico della nazionale di calcio maschile della Corea del Sud", ha dichiarato Hong Myung bo. La notizia è stata riportata dai media di Seul, sottolineando come siano poi arrivate anche le scuse per il flop mondiale: "Vorrei scusarmi con i tifosi che amano il calcio coreano e sostengono la nazionale. Non abbiamo ottenuto i risultati che i tifosi si aspettavano e la responsabilità ricade interamente su di me".

Le dimissioni del cinquantasettenne sono arrivate anche dopo le dure critiche ricevute dal presidente della Corea del Sud, Lee Jae Myung: "Offro le mie più sincere scuse ai tifosi per la profonda delusione causata da questa sconfitta inaccettabile. Ci impegneremo con rapidità a riformare l'amministrazione sportiva per garantire che nulla di simile accada di nuovo".

Aperta un'indagine

Si è dichiarato 'sconcertato' Lee Jae Myung. Il presidente della Corea del Sud ha chiesto a gran voce che venga aperta un'indagine: "Ho chiesto al Ministro della Cultura, dello Sport e del Turismo di indagare a fondo sui motivi di questa debacle, analizzarne le cause e trovare misure affinché non si ripeta".

Oltre al commissario tecnico, anche l'intera federazione è finita nel mirino: "Considerato che ingenti fondi pubblici e risorse statali vengono investiti anche nella partecipazione ai Mondiali, chiedo al Ministero di indagare a fondo sulle circostanze precise di questo incidente, analizzarne le cause e sviluppare misure concrete per prevenirne il ripetersi e per migliorare la situazione".

Le scelte incriminate e le minacce di morte

Hong Myung bo è stato criticato per gli atteggiamenti rinunciatari e per scelte che hanno fatto discutere. Tra tutte, quella di lasciare inizialmente in panchina Son Heung-Min nella sfida decisiva contro il Sudafrica. L'ex Tottenham è poi entrato in campo a inizio ripresa, non lasciando però il segno.

L'eliminazione precoce, comunque, ha creato un'ondata di indignazione in tutto il paese. La polizia sudcoreana ha avviato un'indagine per "minacce di morte", come riporta Radio Seul. Secondo i media sudcoreani, tanti utenti hanno scritto messaggi minacciosi e intimidatori su internet. Tra tutti, spicca quello di un utente che il 28 giugno ha scritto di aspettare Hong Myung bo al rientro in Corea del Sud e ucciderlo al suo arrivo all'aeroporto di Incheon. L'ormai ex ct aveva ricevuto già pesanti critiche al momento della nomina nel luglio del 2024 e in tanti criticavano anche la poca trasparenza delle federazione nella scelta. Insomma, un clima davvero pesante.