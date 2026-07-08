"Un viaggio indimenticabile, un addio fiero": Dalić non è più il ct della Croazia

"La selezione richiede molte decisioni difficili, ma questa è sicuramente stata la più dura. Ho sempre detto che non c'è un onore più grande che guidare la propria nazionale , e che non posso avere un lavoro più importante, responsabile e bello di questo. Quando ho preso la nazionale, credevo sia nella qualità dei giocatori che in me stesso, ma non ho mai osato sognare che avremmo realizzato tutto quello che abbiamo realizzato in questi quasi nove anni . Non posso descrivere quanto sono orgoglioso di ogni vittoria, delle qualificazioni ai grandi tornei, delle tre medaglie, delle grandi notti del calcio croato come quella in cui abbiamo battuto l'Inghilterra o il Brasile ai Mondiali, ma soprattutto dell'unità che abbiamo raggiunto all'interno della squadra e con il popolo croato, di cui siamo stati testimoni in particolare in quelle accoglienze indimenticabili dopo aver vinto le medaglie mondiali", così inizia il messaggio di addio di Zlatko Dalić,

Il commissario tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni e chiudere un capitolo vincente ed entusiasmante. Il classe 1966 ha ringraziato e salutato collaboratori, staff, calciatori e chiunque lo abbia aiutato in questa lunga esperienza: "È impossibile ottenere tali successi senza qualità, impegno profuso e fede in ciò che fai. Pertanto, dal profondo del cuore, grazie a tutti coloro che hanno investito la loro conoscenza e la loro energia in tutto questo che abbiamo realizzato insieme - ai miei allenatori e collaboratori nello staff, ai medici, ai fisioterapisti, agli economisti e all'intera logistica dell'HNS che ci ha sempre accompagnato splendidamente. Grazie ai vertici della Federazione per il supporto, grazie ai tifosi per l'incredibile sostegno che abbiamo avuto in questo percorso, grazie anche a tutti quei media che hanno aiutato a creare un'atmosfera positiva intorno alla nazionale e che ci hanno criticato in modo costruttivo. E infine, grazie alla mia famiglia senza il cui supporto niente di tutto questo sarebbe stato possibile per me".