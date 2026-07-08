"Un viaggio indimenticabile, un addio fiero": Dalić non è più il ct della Croazia

Zlatko Dalić non è più il commissario tecnico della Croazia. La sconfitta contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo nei sedicesimi di finale dei Mondiali è stata l'ultima partita in cui il cinquantanovenne ha guidato la nazionale croata. Si conclude così un lungo e incredibile percorso iniziato nove anni fa, nel 2017, in cui la Croazia ha scritto le pagine più gloriose della propria storia calcistica. Zlatko Dalić lascia come commissario tecnico più vincente nella storia croata.
Il comunicato della Croazia
"Un arrivo umile. Un viaggio indimenticabile. Un addio fiero. Dopo quasi nove anni, l'allenatore Zlatko Dalić ha deciso di chiudere la sua incredibilmente vittoriosa avventura con la Croazia", così inizia il messaggio di addio della Croazia per salutare il commissario tecnico. Arrivato nel 2017 al posto di Ante Čačić durante le qualificazioni ai Mondiali, Dalić ha prima conquistato la qualificazione e poi inanellato una serie di risultati incredibili che resteranno impressi nella storia calciastica croata.
E poi conclude il messaggio: "Allenatore, grazie di tutto – le vittorie, i successi, le qualificazioni, le medaglie, l'unità, il rispetto e il tuo impegno incrollabile nel combattere per la Croazia, sia in campo che fuori. I risultati parlano delle tue virtù di allenatore. Il rispetto che hai guadagnato dai tuoi giocatori, dallo staff e dagli avversari racconta la persona che sei".
Il messaggio di Dalić
"La selezione richiede molte decisioni difficili, ma questa è sicuramente stata la più dura. Ho sempre detto che non c'è un onore più grande che guidare la propria nazionale, e che non posso avere un lavoro più importante, responsabile e bello di questo. Quando ho preso la nazionale, credevo sia nella qualità dei giocatori che in me stesso, ma non ho mai osato sognare che avremmo realizzato tutto quello che abbiamo realizzato in questi quasi nove anni. Non posso descrivere quanto sono orgoglioso di ogni vittoria, delle qualificazioni ai grandi tornei, delle tre medaglie, delle grandi notti del calcio croato come quella in cui abbiamo battuto l'Inghilterra o il Brasile ai Mondiali, ma soprattutto dell'unità che abbiamo raggiunto all'interno della squadra e con il popolo croato, di cui siamo stati testimoni in particolare in quelle accoglienze indimenticabili dopo aver vinto le medaglie mondiali", così inizia il messaggio di addio di Zlatko Dalić,
Il commissario tecnico ha deciso di rassegnare le dimissioni e chiudere un capitolo vincente ed entusiasmante. Il classe 1966 ha ringraziato e salutato collaboratori, staff, calciatori e chiunque lo abbia aiutato in questa lunga esperienza: "È impossibile ottenere tali successi senza qualità, impegno profuso e fede in ciò che fai. Pertanto, dal profondo del cuore, grazie a tutti coloro che hanno investito la loro conoscenza e la loro energia in tutto questo che abbiamo realizzato insieme - ai miei allenatori e collaboratori nello staff, ai medici, ai fisioterapisti, agli economisti e all'intera logistica dell'HNS che ci ha sempre accompagnato splendidamente. Grazie ai vertici della Federazione per il supporto, grazie ai tifosi per l'incredibile sostegno che abbiamo avuto in questo percorso, grazie anche a tutti quei media che hanno aiutato a creare un'atmosfera positiva intorno alla nazionale e che ci hanno criticato in modo costruttivo. E infine, grazie alla mia famiglia senza il cui supporto niente di tutto questo sarebbe stato possibile per me".
"La Croazia ha un futuro luminoso"
Non poteva mancare un saluto ai "suoi" calciatori, dai veterani come Luka Modric ai volti nuovi della Croazia: "Naturalmente, in tutti questi successi i più importanti sono quelli in campo. Sono profondamente privilegiato di aver avuto l'opportunità di guidare calciatori così splendidi e persone di qualità, dal nostro capitano Luka Modrić attraverso tutti i senatori che erano con me già in Russia fino ai giovani ragazzi che abbiamo inserito nella nazionale e che via via hanno assunto e stanno assumendo ruoli sempre più importanti. Sono loro massimamente grato per aver messo la Croazia al di sopra di tutto, per aver sempre dimostrato con il loro comportamento, il loro impegno e il loro approccio cos'è la cultura della nazionale croata. La Croazia ha in loro un futuro luminoso e finché per loro la nazionale sarà una santità come lo è stata per le generazioni precedenti - la Croazia sarà forte, competitiva e in grado di fronteggiare chiunque".
Infine, è arrivato il messaggio d'addio: "Ringrazio il presidente Kustić per l'eccezionale supporto e l'ottima collaborazione che abbiamo avuto, così come per la fiducia nel lasciarmi continuare. Il sostegno che ho ricevuto negli ultimi giorni mi ha spinto a riconsiderare la decisione di andarmene, ma... è il momento. Per quanto continui a sentire l'ambizione e il desiderio di scrivere nuove pagine di successi con la Croazia, sento che questo è il momento giusto per concludere questa incredibile era. Me ne vado con il cuore colmo e orgoglioso di aver dato il mio contributo ai più grandi successi del calcio croato nella storia, e al mio successore, alla nazionale croata e al calcio croato auguro tanti nuovi successi in cui credo profondamente".
La "grande" Croazia di Dalić
Zlatko Dalić ha guidato quella che potrebbe essere definita come la generazione d'oro croata, su cui svetta il Pallone d'Oro Luka Modric. Nei nove anni alla guida della Croazia, il cinquantanovenne ha ottenuto grandi traguardi. Tra tutti, spicca la finale raggiunta ai Mondiali del 2018 - la prima e unica nella storia croata - e persa contro la Francia di Didier Deschamps.
Quattro anni fa, invece, la Croazia ha raggiunto le semifinali ai Mondiali del Qata. Eliminata dall'Argentina, ha poi chiuso al terzo posto, battendo il Marocco. A livello continentale, la Croazia di Dalić ha raggiunto una finale di Nations League sempre nella stagione 2022/23, poi persa contro la Spagna.
Zlatko Dalić non è più il commissario tecnico della Croazia. La sconfitta contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo nei sedicesimi di finale dei Mondiali è stata l'ultima partita in cui il cinquantanovenne ha guidato la nazionale croata. Si conclude così un lungo e incredibile percorso iniziato nove anni fa, nel 2017, in cui la Croazia ha scritto le pagine più gloriose della propria storia calcistica. Zlatko Dalić lascia come commissario tecnico più vincente nella storia croata.
Il comunicato della Croazia
"Un arrivo umile. Un viaggio indimenticabile. Un addio fiero. Dopo quasi nove anni, l'allenatore Zlatko Dalić ha deciso di chiudere la sua incredibilmente vittoriosa avventura con la Croazia", così inizia il messaggio di addio della Croazia per salutare il commissario tecnico. Arrivato nel 2017 al posto di Ante Čačić durante le qualificazioni ai Mondiali, Dalić ha prima conquistato la qualificazione e poi inanellato una serie di risultati incredibili che resteranno impressi nella storia calciastica croata.
E poi conclude il messaggio: "Allenatore, grazie di tutto – le vittorie, i successi, le qualificazioni, le medaglie, l'unità, il rispetto e il tuo impegno incrollabile nel combattere per la Croazia, sia in campo che fuori. I risultati parlano delle tue virtù di allenatore. Il rispetto che hai guadagnato dai tuoi giocatori, dallo staff e dagli avversari racconta la persona che sei".