Curacao annuncia i 26 convocati di Advocaat per il Mondiale con una canzone: il video diventa virale

Curacao rispetta le aspettative di essere una delle attrazioni del prossimo Mondiale di calcio in Usa, Messico e Canada in programma dal 11 giugno. La Federazione della piccola isola caraibica di 150mila abitanti ha presentato in modo totalmente originale la lista dei 26 convocati dal ct Dick Advocaat per la Coppa del Mondo: li elenca in una canzone che sta spopolando sul web. I nomi dei calciatori della Nazionale vengono "cantati" in un video musicale, rilanciato dai profili social della stessa federazione. Il video - ripreso da media di mezzo mondo - unisce ritmo caraibico, atmosfera festosa e identità nazionale. I nomi dei giocatori sono ripetuti nel ritornello cantato da uno speaker radiofonico locale. Curacao, alla sua prima partecipazione al Mondiale, non ha particolari ambizioni di superare la fase a gironi ma è oggetto della curiosità di tifosi e spettatori. Per l'isola, situata nel mar dei Caraibi di fronte al Venezuela, i Mondiali sono una opportunità di promozione, soprattutto in chiave turistica. Negli ultimi anni Curaçao, nazione costitutiva del Regno dei Paesi Bassi, ha però investito molto nello sviluppo del calcio, riuscendo ad attirare giocatori con esperienze nei campionati europei e aumentando la propria competitività internazionale.