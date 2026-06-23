Sesso al Mondiale, per Curaçao è un grande sì: “È un supporto emotivo”

Alla sua prima partecipazione assoluta ai Mondiali di calcio , il Curacao continua ad attirare l'attenzione. La selezione caraibica, allenata da Dick Advocaat , nella gestione del ritiro pre Coppa del Mondo ha scelto di utilizzare un approccio... moderno. L'allenatore olandese ha infatti autorizzato i giocatori a soggiornare insieme alle proprie mogli, compagne e famiglie durante la competizione. Ma c'è dell'altro...

Mondiale, Curacao e i... rapporto sessuali

Non solo presenza della famiglia: ai calciatori è stato concesso anche di avere rapporti sessuali prima delle gare della manifestazione iridata, considerandoli un possibile "supporto emotivo". A chiarire la filosofia adottata dalla squadra, in un'intervista rilasciata alla stampa brasiliana, è stata Suzanne Huurman, responsabile dello staff medico della nazionale.

"Curacao è un piccolo Paese con persone molto gioiose, calorose e abituate a stare in famiglia. Il sesso? Penso che aiuti, forse più a livello emotivo che sul piano fisico. In un torneo così lungo, comunque, avere la famiglia vicina allevia un po' la nostalgia di casa e porta una certa serenità", ha dichiarato Huurman.

I risultati durante il torneo

Ma come sta andando il Mondiale del Curacao? Inserita nel raggruppamento E ha collezionato 1 punto nelle prime due apparizioni. Prima il pesante ko per 7-1 contro la Germania, poi il pareggio a reti bianche contro l'Ecuador. Giovedì alle 22 italiane l'ultima sfida del girone contro la Costa D'Avorio: per la compagine curazaiana del ct Advocaat una vittoria potrebbe portare alla fase successiva della Coppa del Mondo. L'unica e storica rete siglata nel torneo è stata messa a segno da... un ex Juve.