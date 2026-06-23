Tuttosport.com
abbonati
Leggi il giornale
FacebookInstagramTwitterTelegram
Tuttosport.com
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Contenuti plus
Live
Tuttosport.com
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Tuttosport.com
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sesso al Mondiale, per Curaçao è un grande sì: “È un supporto emotivo”

La squadra allenata da Advocaat e l'approccio moderno alla sua prima storica partecipazione alla Coppa del Mondo
3 min
Curaçaomondiale
Sesso al Mondiale, per Curaçao è un grande sì: “È un supporto emotivo” © APS

Alla sua prima partecipazione assoluta ai Mondiali di calcio, il Curacao continua ad attirare l'attenzione. La selezione caraibica, allenata da Dick Advocaat, nella gestione del ritiro pre Coppa del Mondo ha scelto di utilizzare un approccio... moderno. L'allenatore olandese ha infatti autorizzato i giocatori a soggiornare insieme alle proprie mogli, compagne e famiglie durante la competizione. Ma c'è dell'altro...

Mondiale, Curacao e i... rapporto sessuali

Non solo presenza della famiglia: ai calciatori è stato concesso anche di avere rapporti sessuali prima delle gare della manifestazione iridata, considerandoli un possibile "supporto emotivo". A chiarire la filosofia adottata dalla squadra, in un'intervista rilasciata alla stampa brasiliana, è stata Suzanne Huurman, responsabile dello staff medico della nazionale.

"Curacao è un piccolo Paese con persone molto gioiose, calorose e abituate a stare in famiglia. Il sesso? Penso che aiuti, forse più a livello emotivo che sul piano fisico. In un torneo così lungo, comunque, avere la famiglia vicina allevia un po' la nostalgia di casa e porta una certa serenità", ha dichiarato Huurman.

I risultati durante il torneo

Ma come sta andando il Mondiale del Curacao? Inserita nel raggruppamento E ha collezionato 1 punto nelle prime due apparizioni. Prima il pesante ko per 7-1 contro la Germania, poi il pareggio a reti bianche contro l'Ecuador. Giovedì alle 22 italiane l'ultima sfida del girone contro la Costa D'Avorio: per la compagine curazaiana del ct Advocaat una vittoria potrebbe portare alla fase successiva della Coppa del Mondo. L'unica e storica rete siglata nel torneo è stata messa a segno da... un ex Juve.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Curaçao

Da non perdere

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS