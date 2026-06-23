Sesso al Mondiale, per Curaçao è un grande sì: “È un supporto emotivo”

Alla sua prima partecipazione assoluta ai Mondiali di calcio, il Curacao continua ad attirare l'attenzione. La selezione caraibica, allenata da Dick Advocaat, nella gestione del ritiro pre Coppa del Mondo ha scelto di utilizzare un approccio... moderno. L'allenatore olandese ha infatti autorizzato i giocatori a soggiornare insieme alle proprie mogli, compagne e famiglie durante la competizione. Ma c'è dell'altro...
Mondiale, Curacao e i... rapporto sessuali
Non solo presenza della famiglia: ai calciatori è stato concesso anche di avere rapporti sessuali prima delle gare della manifestazione iridata, considerandoli un possibile "supporto emotivo". A chiarire la filosofia adottata dalla squadra, in un'intervista rilasciata alla stampa brasiliana, è stata Suzanne Huurman, responsabile dello staff medico della nazionale.
"Curacao è un piccolo Paese con persone molto gioiose, calorose e abituate a stare in famiglia. Il sesso? Penso che aiuti, forse più a livello emotivo che sul piano fisico. In un torneo così lungo, comunque, avere la famiglia vicina allevia un po' la nostalgia di casa e porta una certa serenità", ha dichiarato Huurman.
I risultati durante il torneo
Ma come sta andando il Mondiale del Curacao? Inserita nel raggruppamento E ha collezionato 1 punto nelle prime due apparizioni. Prima il pesante ko per 7-1 contro la Germania, poi il pareggio a reti bianche contro l'Ecuador. Giovedì alle 22 italiane l'ultima sfida del girone contro la Costa D'Avorio: per la compagine curazaiana del ct Advocaat una vittoria potrebbe portare alla fase successiva della Coppa del Mondo. L'unica e storica rete siglata nel torneo è stata messa a segno da... un ex Juve.