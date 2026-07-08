Argentina-Egitto, furia della federazione: "Var usato male, si deve giocare ad armi pari"

La delusione dell'Egitto dopo la rimonta dell'Argentina

Per oltre ottanta minuti i Faraoni avevano accarezzato il sogno di eliminare i campioni del mondo in carica, mettendo in mostra una prestazione di alto livello sotto il profilo tecnico e tattico. Poi la rimonta argentina, completata al 92', ha cambiato il destino della sfida e acceso inevitabilmente le polemiche. Già nell'immediato post gara il commissario tecnico Hassan e alcuni protagonisti della sfida, tra cui il secondo marcatore Ziko, avevano contestato apertamente l'operato dell'arbitro François Letexier. "Partita truccata, vogliono che l'Argentina vinca il Mondiale", avevano dichiarato ai microfoni, parole che hanno anticipato la successiva presa di posizione della federazione.

Il ringraziamento della federazione ai tifosi egiziani

Ora è infatti arrivato il comunicato ufficiale della Federcalcio egiziana, che si apre con un messaggio di gratitudine rivolto ai sostenitori della nazionale per il sostegno dimostrato durante tutto il percorso iridato: "La Federazione Calcistica Egiziana esprime la sua sincera gratitudine al popolo egiziano ovunque nel mondo per il suo incrollabile sostegno, la sua lealtà e la fiducia riposta nella squadra nazionale durante tutto il nostro percorso nella Coppa del Mondo FIFA. Il supporto eccezionale dimostrato da milioni di egiziani, sia in patria che all'estero, è stato una fonte di immenso orgoglio e motivazione per i nostri giocatori e per la delegazione. La squadra nazionale ha rappresentato l'Egitto con onore, determinazione e coraggio, offrendo prestazioni che hanno riflettuto lo spirito e il carattere della nostra nazione". E poi sono arrivate le accuse...