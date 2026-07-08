Argentina-Egitto, furia della federazione: "Var usato male, si deve giocare ad armi pari"

L'amarezza per una rimonta subita nei minuti di recupero si è trasformata rapidamente in rabbia. L'Egitto ha salutato il Mondiale dopo una sfida che sembrava ormai in pugno contro l'Argentina, capace di ribaltare il risultato dal 2-0 al 3-2 grazie all'ennesima prova da protagonista di Leo Messi. Una beffa sportiva che, però, per la federazione egiziana non può essere spiegata soltanto con il valore degli avversari. Al centro del dibattito sono finite infatti le decisioni del direttore di gara francese François Letexier, già criticato duramente dal commissario tecnico Hassan.
La delusione dell'Egitto dopo la rimonta dell'Argentina
Per oltre ottanta minuti i Faraoni avevano accarezzato il sogno di eliminare i campioni del mondo in carica, mettendo in mostra una prestazione di alto livello sotto il profilo tecnico e tattico. Poi la rimonta argentina, completata al 92', ha cambiato il destino della sfida e acceso inevitabilmente le polemiche. Già nell'immediato post gara il commissario tecnico Hassan e alcuni protagonisti della sfida, tra cui il secondo marcatore Ziko, avevano contestato apertamente l'operato dell'arbitro François Letexier. "Partita truccata, vogliono che l'Argentina vinca il Mondiale", avevano dichiarato ai microfoni, parole che hanno anticipato la successiva presa di posizione della federazione.
Il ringraziamento della federazione ai tifosi egiziani
Ora è infatti arrivato il comunicato ufficiale della Federcalcio egiziana, che si apre con un messaggio di gratitudine rivolto ai sostenitori della nazionale per il sostegno dimostrato durante tutto il percorso iridato: "La Federazione Calcistica Egiziana esprime la sua sincera gratitudine al popolo egiziano ovunque nel mondo per il suo incrollabile sostegno, la sua lealtà e la fiducia riposta nella squadra nazionale durante tutto il nostro percorso nella Coppa del Mondo FIFA. Il supporto eccezionale dimostrato da milioni di egiziani, sia in patria che all'estero, è stato una fonte di immenso orgoglio e motivazione per i nostri giocatori e per la delegazione. La squadra nazionale ha rappresentato l'Egitto con onore, determinazione e coraggio, offrendo prestazioni che hanno riflettuto lo spirito e il carattere della nostra nazione". E poi sono arrivate le accuse...
L'accusa contro Letexier e il mancato utilizzo del VAR
Dopo i ringraziamenti, il comunicato è entrato nel vivo della contestazione, puntando il dito contro la direzione arbitrale e l'utilizzo del VAR, ritenuti determinanti nell'economia dell'incontro: "Allo stesso tempo, la Federazione Calcistica Egiziana non può rimanere in silenzio riguardo alle decisioni arbitrali viste durante la partita contro l'Argentina, nonché al mancato uso appropriato del sistema Video Assistant Referee (VAR). Diversi episodi chiave hanno sollevato serie preoccupazioni e lasciato profondi interrogativi sulla coerenza e sull'imparzialità di decisioni che hanno influenzato direttamente l'andamento della partita".
Poi ancora si può leggere: "Numerosi esperti di calcio e analisti specializzati, sia a livello locale che internazionale, hanno evidenziato episodi arbitrali controversi e determinanti durante l'incontro. Ciò sottolinea l'importanza di mantenere i più alti standard di integrità, correttezza e trasparenza nella direzione delle gare, in particolare in una competizione della statura e del significato della Coppa del Mondo FIFA 2026. Il calcio egiziano ha sempre rispettato i principi del fair play, dell'integrità sportiva e del rispetto per il gioco. Questi stessi principi richiedono che tutte le squadre competano ad armi pari e ricevano lo stesso trattamento. Quanto accaduto durante la partita ha comprensibilmente generato una diffusa frustrazione tra i nostri giocatori, lo staff e i tifosi, che si aspettavano i più alti standard di arbitraggio sul palcoscenico più importante del calcio".
"Meritiamo rispetto": la conclusione del comunicato
La nota della Federcalcio egiziana si conclude con una richiesta di equità e rispetto, ribadendo la volontà di tutelare la nazionale e i propri tifosi: "Difendere i diritti e gli interessi della squadra nazionale egiziana non è una questione che può essere ignorata, minimizzata o trattata come secondaria. È una responsabilità che portiamo avanti con piena convinzione e determinazione. Ogni giocatore che indossa la maglia dell'Egitto, e ogni tifoso che sostiene la squadra, merita correttezza, rispetto e un'uguale applicazione delle regole del gioco". Una dura presa di posizione dopo un'impresa solo sfiorata.
L'amarezza per una rimonta subita nei minuti di recupero si è trasformata rapidamente in rabbia. L'Egitto ha salutato il Mondiale dopo una sfida che sembrava ormai in pugno contro l'Argentina, capace di ribaltare il risultato dal 2-0 al 3-2 grazie all'ennesima prova da protagonista di Leo Messi. Una beffa sportiva che, però, per la federazione egiziana non può essere spiegata soltanto con il valore degli avversari. Al centro del dibattito sono finite infatti le decisioni del direttore di gara francese François Letexier, già criticato duramente dal commissario tecnico Hassan.
La delusione dell'Egitto dopo la rimonta dell'Argentina
Per oltre ottanta minuti i Faraoni avevano accarezzato il sogno di eliminare i campioni del mondo in carica, mettendo in mostra una prestazione di alto livello sotto il profilo tecnico e tattico. Poi la rimonta argentina, completata al 92', ha cambiato il destino della sfida e acceso inevitabilmente le polemiche. Già nell'immediato post gara il commissario tecnico Hassan e alcuni protagonisti della sfida, tra cui il secondo marcatore Ziko, avevano contestato apertamente l'operato dell'arbitro François Letexier. "Partita truccata, vogliono che l'Argentina vinca il Mondiale", avevano dichiarato ai microfoni, parole che hanno anticipato la successiva presa di posizione della federazione.
Il ringraziamento della federazione ai tifosi egiziani
Ora è infatti arrivato il comunicato ufficiale della Federcalcio egiziana, che si apre con un messaggio di gratitudine rivolto ai sostenitori della nazionale per il sostegno dimostrato durante tutto il percorso iridato: "La Federazione Calcistica Egiziana esprime la sua sincera gratitudine al popolo egiziano ovunque nel mondo per il suo incrollabile sostegno, la sua lealtà e la fiducia riposta nella squadra nazionale durante tutto il nostro percorso nella Coppa del Mondo FIFA. Il supporto eccezionale dimostrato da milioni di egiziani, sia in patria che all'estero, è stato una fonte di immenso orgoglio e motivazione per i nostri giocatori e per la delegazione. La squadra nazionale ha rappresentato l'Egitto con onore, determinazione e coraggio, offrendo prestazioni che hanno riflettuto lo spirito e il carattere della nostra nazione". E poi sono arrivate le accuse...