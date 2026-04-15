Ekitike, che botta per Liverpool e Francia: c'è rottura del tendine d'Achille, addio Mondiali

PARIGI (Francia) - I timori espressi ieri sera da Slot e Konaté si sono rivelati fondati: uscito in lacrime in barella al 30' della sfida di Champions fra Liverpool e Psg, Hugo Ekitike, fanno sapere i media francesi, ha riportato la rottura del tendine d'Achille destro. Un infortunio che lo costringerà a fermarsi a lungo - in questi casi i tempi di recupero sono stimati in 9 mesi - e che soprattutto gli negherà i prossimi Mondiali con la Francia.
Primo forfait per Deschamps
Ekitike era in odore di convocazione da parte del ct Didier Deschamps, dopo quanto fatto vedere in stagione con i Reds ed essere stato protagonista nell'ultima finestra riservata alle nazionali, con tanto di gol nel 2-1 dei Bleus in amichevole contro il Brasile.