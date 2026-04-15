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Ekitike, che botta per Liverpool e Francia: c'è rottura del tendine d'Achille, addio Mondiali

Uscito in lacrime in barella al 30' della sfida di Champions persa col Psg, il calciatore era andato recentemente in gol in nazionale nell'amichevole vinta contro il Brasile
1 min

PARIGI (Francia) - I timori espressi ieri sera da Slot e Konaté si sono rivelati fondati: uscito in lacrime in barella al 30' della sfida di Champions fra Liverpool e Psg, Hugo Ekitike, fanno sapere i media francesi, ha riportato la rottura del tendine d'Achille destro. Un infortunio che lo costringerà a fermarsi a lungo - in questi casi i tempi di recupero sono stimati in 9 mesi - e che soprattutto gli negherà i prossimi Mondiali con la Francia.

Primo forfait per Deschamps

Ekitike era in odore di convocazione da parte del ct Didier Deschamps, dopo quanto fatto vedere in stagione con i Reds ed essere stato protagonista nell'ultima finestra riservata alle nazionali, con tanto di gol nel 2-1 dei Bleus in amichevole contro il Brasile.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Francia

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