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Francia, Deschamps sfida subito Haaland: "Norvegia è tra le big, ma Mbappé è in forma smagliante"

Il ct dei Bleus ha commentato la preparazione al Mondiale e risposto sulle condizioni del numero 10 del Real
2 min
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Kylian è in forma smagliante”. Didier Deschamps non ha dubbi e tranquillizza la Francia sulle condizioni fisiche e mentali del fuoriclasse del Real Madrid. Il ct dei vice-campioni del mondo, alla vigilia dell'amichevole di Nantes contro la Costa D'Avorio, nazionale africana che fa parte del girone E con Germania, Curacao ed Ecuador. “Sta bene fisicamente e psicologicamente. E' il nostro capitano, parliamo molto e lui parla con i compagni - spiega l'ex giocatore e allenatore della Juventus -. I club bisogna lasciarseli alle spalle, ora c'è solo la Nazionale e lui qui si sta allenando al massimo. Ha grande esperienza ed è al terzo Mondiale. Lo vedo molto bene”. La Francia debutterà il 16 giugno con il Senegal, nella prima giornata del gruppo I, poi il 22 il match con l'Iraq e, infine, il 26 l'ultima del girone contro la Norvegia. “Non penso alla terza partita ovviamente, penso alla prima con il Senegal e poi penserò alla seconda - dice Deschamps -. La formazione per il debutto in testa ce l'ho già, ma ormai i titolari non sono più 11, ma 13, 14 se non di più. Nell'amichevole di domani cercherò di fare giocatori quanti più calciatori possibili”.

"Norvegia? Qualificazione magnifica"

Le domande sulla Norvegia, però, non si fermano e Deschamps qualcosa concede. “Hanno fatto una magnifica campagna di qualificazione - dice il ct dei bleus riferendosi al primo posto nel girone con due nette vittorie su altrettanti sfide contro gli azzurri -. Hanno ottimi giocatori, sono tra le migliori squadre europee. Hanno la capacità di fare grandi cose, dal punto di vista offensivo sono concreti e infatti segnano molti gol”.

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