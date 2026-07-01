La Francia è ai piedi di Mbappé, Deschamps si inchina: “Il suo gesto mi ha colpito”

La Francia ha lanciato un messaggio forte al Mondiale. Il netto 3-0 rifilato alla Svezia nei sedicesimi di finale, firmato dalla doppietta di Mbappé e dal sigillo di Barcola, ha confermato lo straordinario momento dei Bleus, che si presentano agli ottavi con la consapevolezza di essere la grande favorita per il titolo. Una prestazione dominante, fatta di qualità, intensità e tante occasioni create, che ha impressionato addetti ai lavori e tifosi. E anche Deschamps, che si è inchinato insieme al pubblico alla supremazia di Kylian. Nonostante questo in conferenza ha preferito mantenere alta la concentrazione e spegnere sul nascere ogni euforia in vista della sfida contro il Paraguay , capace di eliminare la Germania ai calci di rigore.

Deschamps predica equilibrio: "Non deve essere sempre tutto rose e fiori"

Al termine della gara il commissario tecnico francese ha invitato tutti a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo per la brillante prova offerta dalla sua squadra: "Trovate pure dei difetti: è un bene. Non deve essere sempre tutto rose e fiori". Nonostante il risultato netto, Deschamps ha sottolineato come la Francia avrebbe potuto chiudere la pratica già nel primo tempo, trasformando un numero ancora maggiore di occasioni: "Abbiamo la capacità di creare occasioni. L'unico piccolo rammarico è non averne concretizzate di più nel primo tempo; avremmo potuto chiudere la partita prima".

Il ct ha puntato già il prossimo impegno, invitando il gruppo a resettare immediatamente: "Siamo solo agli ottavi di finale, dobbiamo goderci il momento, tornare con i piedi per terra per 48 ore, riorganizzarci e ricominciare tutto da zero". E poi un'altra sottolineatura sullo spirito del gruppo: "La squadra si diverte e anche io mi diverto a vederla giocare. C'è una buona intesa. Tutti sono coinvolti nel gioco e questo è un aspetto molto positivo. Sono fiero dei ragazzi, ma dobbiamo continuare così".