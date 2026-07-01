La Francia è ai piedi di Mbappé, Deschamps si inchina: “Il suo gesto mi ha colpito”

La Francia ha lanciato un messaggio forte al Mondiale. Il netto 3-0 rifilato alla Svezia nei sedicesimi di finale, firmato dalla doppietta di Mbappé e dal sigillo di Barcola, ha confermato lo straordinario momento dei Bleus, che si presentano agli ottavi con la consapevolezza di essere la grande favorita per il titolo. Una prestazione dominante, fatta di qualità, intensità e tante occasioni create, che ha impressionato addetti ai lavori e tifosi. E anche Deschamps, che si è inchinato insieme al pubblico alla supremazia di Kylian. Nonostante questo in conferenza ha preferito mantenere alta la concentrazione e spegnere sul nascere ogni euforia in vista della sfida contro il Paraguay, capace di eliminare la Germania ai calci di rigore.
Deschamps predica equilibrio: "Non deve essere sempre tutto rose e fiori"
Al termine della gara il commissario tecnico francese ha invitato tutti a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo per la brillante prova offerta dalla sua squadra: "Trovate pure dei difetti: è un bene. Non deve essere sempre tutto rose e fiori". Nonostante il risultato netto, Deschamps ha sottolineato come la Francia avrebbe potuto chiudere la pratica già nel primo tempo, trasformando un numero ancora maggiore di occasioni: "Abbiamo la capacità di creare occasioni. L'unico piccolo rammarico è non averne concretizzate di più nel primo tempo; avremmo potuto chiudere la partita prima".
Il ct ha puntato già il prossimo impegno, invitando il gruppo a resettare immediatamente: "Siamo solo agli ottavi di finale, dobbiamo goderci il momento, tornare con i piedi per terra per 48 ore, riorganizzarci e ricominciare tutto da zero". E poi un'altra sottolineatura sullo spirito del gruppo: "La squadra si diverte e anche io mi diverto a vederla giocare. C'è una buona intesa. Tutti sono coinvolti nel gioco e questo è un aspetto molto positivo. Sono fiero dei ragazzi, ma dobbiamo continuare così".
L'abbraccio dopo il gol, l'inchino al cambio: il legame tra Deschamps e Mbappé
Uno dei momenti più emozionanti della serata è arrivato dopo il primo gol di Mbappé. Il capitano francese ha raggiunto la panchina per abbracciare Deschamps, tornato da pochi giorni con la squadra dopo essere rientrato in Francia per la scomparsa della madre. Ma non è stato l'unico gesto significativo tra i due. Al momento della sostituzione con Mateta, con il pubblico in piedi ad applaudire il numero 10, il ct ha accolto Mbappé a bordocampo con un inchino, un omaggio simbolico alla prestazione del suo capitano, assoluto protagonista del 3-0 sulla Svezia.
Il commissario tecnico ha poi raccontato quanto abbia apprezzato la vicinanza dimostrata dal suo leader: "Ovviamente, a livello personale, il gesto di Kylian mi ha colpito molto. È il nostro capitano. La squadra è rimasta unita: hanno fatto ciò che serviva mentre ero assente. È stato meglio che non ci fossi, sia per me che per loro. Dal momento in cui sono tornato, i ragazzi sapevano che potevano contare su di me". Lo stesso concetto è stato ribadito anche nel post-partita.
Il Paraguay e il Mondiale del 1998
L'attenzione si è spostata sul Paraguay, avversario degli ottavi. Un incrocio che inevitabilmente riporta Deschamps alla memoria del Mondiale di Francia 1998, quando da capitano dei Bleus superò i sudamericani soltanto ai tempi supplementari grazie al golden gol di Laurent Blanc. Un ricordo che, però, il ct non vuole trasformare in un tema per lo spogliatoio: "Se c'è una cosa di cui non parlo con i miei giocatori sono i risultati che ho ottenuto all'epoca. Nel 1998 molti di loro non erano ancora nati, oppure erano troppo piccoli perché quell'evento avesse un significato per loro. Il Paraguay è una squadra solida, che è riuscita a eliminare la Germania: sabato per passare il turno dovremo nuovamente giocare alla grande".
La Francia ha lanciato un messaggio forte al Mondiale. Il netto 3-0 rifilato alla Svezia nei sedicesimi di finale, firmato dalla doppietta di Mbappé e dal sigillo di Barcola, ha confermato lo straordinario momento dei Bleus, che si presentano agli ottavi con la consapevolezza di essere la grande favorita per il titolo. Una prestazione dominante, fatta di qualità, intensità e tante occasioni create, che ha impressionato addetti ai lavori e tifosi. E anche Deschamps, che si è inchinato insieme al pubblico alla supremazia di Kylian. Nonostante questo in conferenza ha preferito mantenere alta la concentrazione e spegnere sul nascere ogni euforia in vista della sfida contro il Paraguay, capace di eliminare la Germania ai calci di rigore.
Deschamps predica equilibrio: "Non deve essere sempre tutto rose e fiori"
Al termine della gara il commissario tecnico francese ha invitato tutti a non lasciarsi trascinare dall'entusiasmo per la brillante prova offerta dalla sua squadra: "Trovate pure dei difetti: è un bene. Non deve essere sempre tutto rose e fiori". Nonostante il risultato netto, Deschamps ha sottolineato come la Francia avrebbe potuto chiudere la pratica già nel primo tempo, trasformando un numero ancora maggiore di occasioni: "Abbiamo la capacità di creare occasioni. L'unico piccolo rammarico è non averne concretizzate di più nel primo tempo; avremmo potuto chiudere la partita prima".
Il ct ha puntato già il prossimo impegno, invitando il gruppo a resettare immediatamente: "Siamo solo agli ottavi di finale, dobbiamo goderci il momento, tornare con i piedi per terra per 48 ore, riorganizzarci e ricominciare tutto da zero". E poi un'altra sottolineatura sullo spirito del gruppo: "La squadra si diverte e anche io mi diverto a vederla giocare. C'è una buona intesa. Tutti sono coinvolti nel gioco e questo è un aspetto molto positivo. Sono fiero dei ragazzi, ma dobbiamo continuare così".