Mbappé risponde alla lotta del Paraguay: “Mettiamo anche le mani nella me**a”

La qualificazione ai quarti di finale del Mondiale ha lasciato spazio anche alle polemiche. Al termine della sfida vinta dalla Francia contro il Paraguay , Kylian Mbappé ha commentato senza mezzi termini una partita caratterizzata da continui falli, provocazioni e momenti di forte tensione . Il capitano dei Bleus, bersagliato dagli interventi della difesa avversaria insieme a diversi compagni di squadra, ha rivendicato la capacità della sua nazionale di adattarsi anche a una gara fisica e combattuta, rispondendo alle critiche arrivate nel post partita.

Mbappé risponde alla "guerra" del Paraguay

Intervistato ai microfoni di M6, Mbappé ha sottolineato come la Francia fosse perfettamente preparata ad affrontare una partita dal clima acceso, nella quale la qualità tecnica è stata spesso soffocata dall'intensità e dal gioco duro del Paraguay. "Se dobbiamo mettere le mani nella m... lo facciamo, scusate l'espressione. Non abbiamo problemi in questo. Pensavano che saremmo venuti qui in smoking, che avremmo giocato solo con giocate fantasiose e scambi rapidi. Sappiamo giocare anche un calcio sporto. Lo abbiamo fatto oggi, abbiamo vinto, e - anche in questo - siamo stati migliori di loro". Parole che fotografano la lettura della partita da parte del numero 10 francese, spesso al centro delle attenzioni dei difensori paraguaiani e coinvolto, insieme ai suoi compagni, in numerosi duelli fisici e schermaglie nel corso dei novanta minuti.

Mbappé ha poi evidenziato la maturità mostrata dalla Francia nell'interpretare una gara diversa dal punto di vista tattico e caratteriale, spiegando come i Bleus abbiano saputo rispondere sul piano dell'intensità senza perdere lucidità: "Sapevamo che tipo di partita ci aspettava. Credo che oggi sia stata una partita molto buona, per come abbiamo giocato. Abbiamo dimostrato di non essere solo una squadra che sa giocare un calcio offensivo".Una dichiarazione che ribadisce la volontà della Francia di mostrarsi completa sotto ogni aspetto, capace non solo di imporre il proprio talento, ma anche di reggere l'urto di partite dure e ad alta tensione come quella degli ottavi contro il Paraguay.