La Francia sfrutta il caso Balogun: pronta la richiesta alla Fifa

Il caso Balogun continua a far discutere e rischia di aprire un precedente destinato a incidere anche sul prosieguo del Mondiale. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense, una scelta che ha provocato la dura reazione del Belgio e della UEFA, ora è la Francia a chiedere un intervento dell'organo di governo del calcio mondiale. La Federazione francese, stando a L'Equipe, dovrebbe presentare un ricorso per ottenere l'annullamento del cartellino giallo dato a Olise nella sfida vinta 1-0 contro il Paraguay, ritenendo che l'ammonizione sia stata provocata da un'evidente simulazione dell'avversario.
Olise, la Francia chiede l'annullamento del giallo
L'episodio contestato risale al 97' della gara contro il Paraguay. Dopo un acceso confronto con Matias Galarza, l'arbitro ha ammonito Olise per comportamento antisportivo. Le immagini televisive, però, raccontano una versione diversa dei fatti. L'esterno del Bayern Monaco si è limitato a portare il dito alla bocca per zittire l'avversario, senza alcun contatto fisico. Galarza, invece, si è lasciato cadere a terra simulando di aver subito un colpo. Proprio sulla base di queste immagini la Federcalcio francese, sulla scia del caso Balogun, dovrebbe inoltrare alla FIFA la documentazione necessaria per chiederne la revoca.
Il precedente Balogun e il rischio squalifica
La richiesta della Francia non riguarda soltanto una questione di principio, ma potrebbe avere un peso determinante nel cammino dei Bleus. Se il cartellino giallo dovesse essere confermato e Olise venisse nuovamente ammonito nel quarto di finale contro il Marocco, in programma giovedì alle 22, scatterebbe automaticamente la squalifica per un'eventuale semifinale. Anche per questo motivo la Federazione francese punta sul precedente creato dal caso Balogun. La recente decisione della FIFA di sospendere gli effetti della squalifica inflitta all'attaccante degli Stati Uniti ha aperto uno scenario finora inedito, inducendo la Francia a confidare in un analogo intervento. L'obiettivo è evitare che una simulazione avversaria possa compromettere il percorso di uno dei giocatori chiave della nazionale di Didier Deschamps.