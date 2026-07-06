La Francia sfrutta il caso Balogun: pronta la richiesta alla Fifa

Il caso Balogun continua a far discutere e rischia di aprire un precedente destinato a incidere anche sul prosieguo del Mondiale. Dopo la decisione della FIFA di sospendere la squalifica dell'attaccante statunitense, una scelta che ha provocato la dura reazione del Belgio e della UEFA, ora è la Francia a chiedere un intervento dell'organo di governo del calcio mondiale. La Federazione francese, stando a L'Equipe, dovrebbe presentare un ricorso per ottenere l'annullamento del cartellino giallo dato a Olise nella sfida vinta 1-0 contro il Paraguay, ritenendo che l'ammonizione sia stata provocata da un'evidente simulazione dell'avversario.