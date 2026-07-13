Deschamps tra record e mind games: "Spagna favorita per raggiungere la finale". Rodri replica

I favoriti? Loro. Didier Deschamps, da allenatore navigato, prova a mettere tutta la pressione della semifinale sulla Spagna . Se è vero che la Francia fin qui è stata la nazionale che più ha impressionato, le Furie Rosse sono state negli ultimi anni una sorta di kryptonite per i Bleus , sconfitti nella semifinale di Euro2024 e poi in quella di Nations League, in un rocambolesco 5-4. "Conosciamo bene la Spagna. Sono gli attuali campioni d'Europa, abbiamo giocato contro di loro la scorsa estate nella semifinale della Nations League - ha ricordato ai microfoni di "Movistar" il ct francese - Prima del Mondiale molti ci consideravano favoriti, ma la favorita è la Spagna. Questo mette ancora più pressione su di loro per tutto quello che hanno fatto, nonostante abbiano perso la finale di Nations League contro il Portogallo. Ma restano una squadra molto forte. Ad ogni modo questa è una semifinale di Coppa del Mondo e il livello è altissimo". Mind games a parte, in realtà i pronostici della vigilia pendono dalla parte della Francia , con Deschamps che può entrare una volta di più nella storia.

Deschamps e il nuovo record

L'ex centrocampista è solo uno dei tre allenatori capaci di diventare campione del mondo da ct dopo esserlo statu da giocatori (gli altri sono stati Mario Zagallo e Franz Beckenbauer), è il tecnico con più vittorie ai Mondiali (20) e domani stabilirà il primato di panchine in una kermesse iridata: 26, una in più di Helmut Schön, ct della Germania Ovest dal 1964 al 1978 che si era fermato a 25. Ma finora nessun allenatore ha mai raggiunto tre finali mondiali e Deschamps, che ha vinto quella del 2018 e poi perso ai rigori la sfida in Qatar contro l'Argentina, potrebbe essere il primo. Non male per chi ha già annunciato che andrà via a fine torneo, col testimone che dovrebbe passare a Zinedine Zidane. Del resto in pochi avevano dubbi sulle qualità di Deschamps come allenatore. "Si è spesso detto che fosse fortunato - ha ricordato nei giorni scorsi Thierry Henry, suo ex compagno di squadra in nazionale - Ma non c'entra nulla la fortuna. La ricompensa arriva quando si ha il coraggio di rischiare. Lui ha preso molti rischi, ma sempre calcolati, perché è tutt'altro che stupido. Fidatevi di me: ha un cervello straordinario".

Rodri: "La Francia tra le migliori, ma..."

"La Francia è una delle migliori squadre al, è in ottima forma, ma lo è anche la Spagna. Tuttavia possiamo batterli". Parola del capitano delle Furie Rosse,, sulle possibilità della sua squadra nella semifinale dei Mondiali. "Inghilterra contro Argentina sarà una partita molto, molto equilibrata, due stili di calcio molto diversi ma preferisco concentrarmi sul nostro impegno. Possiamo battere i francesi, lo abbiamo visto agli Europei e in Nations League". "Mi sento bene e sono contento della crescita della squadra, che è fondamentale nei tornei - afferma ancora il centrocampista spagnolo in una intervista al Guardian - Abbiamo preso confidenza con il gioco durante il torneo e ora siamo in un buon momento. Vedo una squadra competitiva come agli". "La forma fisica dei giocatori al nostro arrivo era diversa, ecco perché continuavo a dire che sarebbe stato un torneo lungo, che avremmo dovuto 'masticarlo', diventare una versione migliore di noi stessi - ha proseguito -. Ora lo vediamo. Se riusciamo a continuare questa progressione, possiamo raggiungere il nostro livello, ma ciò che vorrei sottolineare è quanto sia competitiva questa squadra. Laha grandi qualità offensive, ma vorrei anche evidenziare la sua forza difensiva. Difendono bene con un blocco basso, sono molto fisici, molto aggressivi. Dovremo portare la partita dove vogliamo".