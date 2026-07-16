Zidane, la nuova era Francia: dallo sprofondo al sogno

Nel luglio del 1998 la Francia vinceva il suo primo Mondiale con Zinedine Zidane come grande figura, e a fine anno veniva al mondo Kylian Mbappé . I due si incontreranno presto per poter disegnare insieme il nuovo progetto dei Bleus , usciti malconci dalla semifinale dei Mondiali contro la Spagna , dove non hanno quasi mai visto la palla e nel primo tempo non hanno inquadrato la porta di Unai Simon neanche una volta. Ormai bestia nera, la Roja ha dato un'altra lezione alla squadra di Didier Deschamps , che gioco forza lascerà così la nazionale dalla porta piccola, nonostante un titolo mondiale e una finale persa solo ai calci di rigore.

Zidane e Mbappé, la nuova era della Francia prende forma

Adesso, però, sarà proprio il primo momento di congiunzione tra l'ex numero 10 e quello attuale dei Bleus a poter dare la sferzata, soprattutto psicologica. Tanto atteso ormai da anni, Zidane dovrà prendere l'eredità del suo ex compagno di squadra come lo fece da capitano, quando era giocatore. Poco incline agli incontri con la stampa, a differenza dell'ex mediano, il volto della prima vittoria ai Mondiali della Francia (quella dei black-blanc-beur nel 1998) arriva adesso come salvatore anche sulla panchina. Un po' come fatto al Real Madrid, dove dopo aver regalato la Champions Leaguedel 2001-02 con un gol straordinario in finale contro il Bayer Leverkusen, ha generato uno storico filotto di tre trionfi europei consecutivi dal 2016 al 2018 come allenatore.

Deschamps deluso dopo Francia-Spagna: le dichiarazioni del CT

Di certo oltralpe la delusione è grande per quanto mostrato da Deschamps, al quale ora resterà la finalina del terzo e del quarto posto, forse l'atto più umiliante in assoluto, come commiato ufficiale. Criticato per alcune scelte, prima fra tutte quella di preferire Barcola a Doué, il selezionatore francese ormai in uscita ha masticato amaro dopo l'eliminazione. «Non cerco giustificazioni, la Spagna è stata superiore, noi sottotono: mi chiedo però se l'arbitro fosse all'altezza di arbitrare questo incontro. Non lo dico perché abbiamo perso, ma ci sono state diverse situazioni da discutere», ha detto l'ex allenatore della Juventus.

Poi, ha voluto comunque dare il merito ai rivali, dicendo: «Mi sono preparato per la partita con i giocatori e il nostro obiettivo era fare tutto il possibile per arrivare fino in fondo. Non ci siamo riusciti e la delusione è grande. Ma non voglio sminuire tutto quanto di buono abbiamo fatto. E non voglio togliere nulla alla squadra spagnola, che ha avuto il controllo totale della partita». Una delle frasi più dure sulla gestione delle emozioni l'ha lanciata Rayan Cherki, algerino di origini come Zidane, che ha affermato: «Siamo stati battuti da noi stessi, non dall'arbitro né dalla Spagna».

Ibrahimovic promuove Zidane: perché è l’uomo giusto per la Francia

Ora, sebbene non sia stato ancora ufficializzato, toccherà a Zizou prendere in mano i Bleus. Una successione che ha trovato sostegno anche nelle parole di Zlatan Ibrahimovic, che a Fox Sports ha detto: «Zidane ha fatto un ottimo lavoro al Real Madrid. Ha vinto tre Champions League. Sappiamo tutti che prenderà in mano la nazionale. Credo che si limiterà a portare avanti il lavoro svolto da Deschamps. Non è difficile scegliere i giocatori: ha già la rosa a disposizione. Dovrà poi imprimere alla squadra il suo stile di gestione, il suo modo di intendere il lavoro. Tuttavia, lo vedo più come un manager che come un allenatore, perché questa squadra non ha bisogno di un allenatore. Ha bisogno di un manager».

Che manager sia, dunque, anche perché il materiale umano a disposizione è strepitoso. Ma forse, in effetti, la figura che serve a una Francia che deborda di talento è proprio un gestore sapiente ed empatico. Perché Mbappé e Dembélé, ad esempio, insieme non hanno ancora vinto nulla. Né al PSG né in nazionale.

Furia Mbappé: "Partita indegna di un Mondiale"

Chi ha lasciato gli Stati Uniti con una macchia indelebile alla fine di un torneo strepitoso è proprio Kylian Mbappé. Capace di segnare di nuovo otto reti in un torneo iridato, delle quali una sola su calcio di rigore, e addirittura di far pensare che potesse far tremare il record di 13 gol realizzati dal connazionale Just Fontaine nel 1958, l'attaccante del Real Madrid ha mancato quella che sarebbe stata la sua terza finale mondiale consecutiva. La sconfitta senza appello contro una Spagna nettamente superiore lo vede come uno degli unici a provarci e degli ultimi responsabili. Ma il suo fallo di frustrazione su Unai Simon, a destino ormai compromesso, ne ha sottolineato la mancata capacità di saper perdere. Qualcosa che un giocatore ormai maturo, e che porta la fascia di capitano, dovrebbe aver assimilato da molto tempo.

Mbappé si assume le responsabilità: “Prestazione indegna per una semifinale”

Sorridente e sicuro di sé fino a quando non è stato ingabbiato dall'ottima difesa iberica, il leader della Francia ci ha provato con le solite fiammate, ma senza mai riuscire a rendersi pericoloso nelle zone calde. La sua accelerata nel secondo tempo, che ha portato a una deviazione di Unai Simon in corner, è infatti arrivata dopo aver cercato il fondo sulla sinistra, e senza quasi angolo. Alle corde come un pugile suonato, ha puntato al gancio quasi senza guardare, senza sorprendere la guardia del rivale. E poi ha dato vita a una reazione totalmente puerile quando nel finale il portiere iberico gli ha tolto la palla dal piede all'ultimo secondo. Un fallo isterico, di chi ha deluso la sua patria e sé stesso. Anche perché le sue dichiarazioni a fine partita sono state molto forti: «Quello che abbiamo fatto stasera è stato indegno per una semifinale di Coppa del Mondo. Abbiamo fallito tecnicamente e tatticamente. Anche quando recuperavamo palla, i nostri movimenti e i nostri tocchi di palla erano scandalosi, per niente del livello di una semifinale dei Mondiali. A essere sinceri, non avevamo le carte in regola per arrivare in finale».

Zidane può rilanciare Mbappé: una nuova sfida con i Bleus

Un mea culpa che suona come un gong, che mette fine a 14 anni di gestione Deschamps, ma che per lui potrebbe rappresentare qualcosa di positivo. L'arrivo di un totem come Zinedine Zidane, che al Real Madrid ha dato nuova linfa a un certo Cristiano Ronaldo, sarà senza dubbio foriero di motivazione per il massimo goleador dei Bleus, che solo a dicembre compirà 28 anni. Il prossimo Mondiale, il suo quarto, lo vedrà arrivare con ancora più esperienza e sagacia, anche se forse con meno slancio atletico, vista la sua tendenza naturale a esaltarsi nelle accelerazioni. Mbappé, tuttavia, è un ragazzo intelligente nonostante l'irruenza che a volte lo contraddistingue. E proprio con Zizou come allenatore potrebbe riciclarsi ulteriormente bene in un terminale offensivo ancora più letale.

Il futuro di Mbappé tra Nations League e la rinascita della Francia

Il problema per lui adesso sarà gestire le feroci marcature negli ultimi metri. Ma per cambiare definitivamente ruolo, come fatto proprio da CR7, è ancora in tempo. Dal 25 settembre al 5 ottobre, con i primi quattro impegni di Nations League, contro Turchia, Belgio, Italia e ancora Belgio, vedremo se questa metamorfosi sarà possibile. Molti dei componenti di questa rosa che ha tanto entusiasmato saranno presenti anche nel nuovo corso. Ed è proprio da questa autocritica così forte che dovranno ripartire. Perché alla fine di un Mondiale dove offensivamente sono stati devastanti, i Bleus sono stati buttati fuori dalla miglior difesa. Un segno del destino?