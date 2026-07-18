Mbappé saluta Deschamps con l'amaro in bocca: "Avremmo dovuto offrirti un finale migliore, ma..."

"Oggi è il tuo ultimo ballo. Tu che ci hai dato tanto. Avremmo dovuto offrirti un finale migliore, ma abbiamo fallito". Così su Instagram il capitano della Francia Kylian Mbappé saluta il ct Didier Deschamps, che con la finalina contro l'Inghilterra chiude la sua esperienza alla guida dei Bleus. "Mettere in parole ciò che hai portato in 14 anni è molto difficile, tanto sei stato un protagonista della rinascita di questa squadra - aggiunge Mbappé -. La gente non ha sempre saputo apprezzare la tua grandezza, ma il tempo e la storia se ne occuperanno".
Mbappé su Deschamps: "Ti auguro il meglio, mi sento privilegiato"
Mbappé ha ringraziato Deschamps "per avermi dato la possibilità e l'opportunità di rappresentare il mio Paese sul palcoscenico più grande per così tanti anni. Mi sento privilegiato per aver potuto stare al fianco di una delle più grandi leggende del nostro Paese, e conservo solo ricordi splendidi di tutto ciò che abbiamo vissuto e realizzato insieme. Ti auguro il meglio nella tua nuova avventura, e ancora grazie per tutto ciò che hai dato a questa maglia che conta così tanto per noi". Queste le parole di Kylian, impegnato all'ultima partita di questo Mondiale con la sua Francia nel match contro l'Inghilterra, dopo aver subito il dominio della Spagna di de la Fuente in semifinale.