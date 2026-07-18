Mbappé saluta Deschamps con l'amaro in bocca: "Avremmo dovuto offrirti un finale migliore, ma..."

"Oggi è il tuo ultimo ballo. Tu che ci hai dato tanto. Avremmo dovuto offrirti un finale migliore, ma abbiamo fallito". Così su Instagram il capitano della Francia Kylian Mbappé saluta il ct Didier Deschamps, che con la finalina contro l'Inghilterra chiude la sua esperienza alla guida dei Bleus. "Mettere in parole ciò che hai portato in 14 anni è molto difficile, tanto sei stato un protagonista della rinascita di questa squadra - aggiunge Mbappé -. La gente non ha sempre saputo apprezzare la tua grandezza, ma il tempo e la storia se ne occuperanno".