Deschamps saluta la Francia in lacrime: l'ultima conferenza stampa

Il pazzo 6-4 tra Inghilterra e Francia è stata l'ultima partita di Didier Deschamps da commissario tecnico dei Bleus. L'ex allenatore della Juventus ha deciso di chiudere un lungo ciclo iniziato nel luglio del 2012 che ha toccato l'apice nel 2018, quando la Francia di un esordiente Kylian Mbappé (oggi miglior marcatore all time nella storia dei Mondiali grazie alla doppietta contro i Tre Leoni di Thomas Tuchel ) ha alzato al cielo la Coppa del Mondo a Russia 2018. Per ripartire, la Federazione francese dovrebbe affidarsi a Zinedine Zidane , che da anni sogna di essere il nuovo commissario tecnico .

Deschamps saluta la Francia

"È stata una giornata molto particolare. Sarebbe stato meglio arrivare terzi, ma dopo un primo tempo disastroso non è stato possibile. Mi sono arrabbiato, ma nel secondo tempo abbiamo mostrato il vero volto della Francia, con orgoglio, determinazione e un calcio che ha rispecchiato quanto fatto durante tutto il Mondiale. Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi", così ha esordito Deschamps in conferenza stampa.

Il commissario tecnico francese non ha nascosto le lacrime e l'emozione per l'ultima volta in panchina: "Non potevo non piangere. Per la prima volta mi sono detto che sarebbe stata l'ultima volta che vivevo un momento del genere. Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto piangere. Ho iniziato nel 2012 mettendo la nazionale francese al di sopra di tutto e finisco nello stesso modo. Sono orgoglioso di aver servito questa squadra così a lungo e di lasciarla ai vertici, anche se non sul gradino più alto del podio. Ho dato tutto, mi è piaciuto parlare con questi giocatori durante il torneo. E adesso è finita".