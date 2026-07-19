Deschamps saluta la Francia in lacrime: l'ultima conferenza stampa

Il pazzo 6-4 tra Inghilterra e Francia è stata l'ultima partita di Didier Deschamps da commissario tecnico dei Bleus. L'ex allenatore della Juventus ha deciso di chiudere un lungo ciclo iniziato nel luglio del 2012 che ha toccato l'apice nel 2018, quando la Francia di un esordiente Kylian Mbappé (oggi miglior marcatore all time nella storia dei Mondiali grazie alla doppietta contro i Tre Leoni di Thomas Tuchel) ha alzato al cielo la Coppa del Mondo a Russia 2018. Per ripartire, la Federazione francese dovrebbe affidarsi a Zinedine Zidane, che da anni sogna di essere il nuovo commissario tecnico.
Deschamps saluta la Francia
"È stata una giornata molto particolare. Sarebbe stato meglio arrivare terzi, ma dopo un primo tempo disastroso non è stato possibile. Mi sono arrabbiato, ma nel secondo tempo abbiamo mostrato il vero volto della Francia, con orgoglio, determinazione e un calcio che ha rispecchiato quanto fatto durante tutto il Mondiale. Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi", così ha esordito Deschamps in conferenza stampa.
Il commissario tecnico francese non ha nascosto le lacrime e l'emozione per l'ultima volta in panchina: "Non potevo non piangere. Per la prima volta mi sono detto che sarebbe stata l'ultima volta che vivevo un momento del genere. Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto piangere. Ho iniziato nel 2012 mettendo la nazionale francese al di sopra di tutto e finisco nello stesso modo. Sono orgoglioso di aver servito questa squadra così a lungo e di lasciarla ai vertici, anche se non sul gradino più alto del podio. Ho dato tutto, mi è piaciuto parlare con questi giocatori durante il torneo. E adesso è finita".
Mbappé e il futuro
Dopo 14 anni, l'avventura di Deschamps volge al termine. Sotto la sua guida tecnica, la Francia si è goduta Kylian Mbappé (che ha voluto salutarlo prima della sfida con l'Inghilterra). Da promessa a star mondiale, fino al primato nella classifica marcatori all time della storia della Coppa del Mondo. I due hanno condiviso un toccante momento, con un sentito abbraccio 'tra padre e figlio' al termine della sfida di Miami. "È un giocatore straordinario e un capitano eccezionale. L'immagine pubblica che ha non rispecchia la realtà. Dentro e fuori dal campo è stato esemplare durante tutto il Mondiale e non ho alcun rimpianto per avergli affidato la fascia", ha aggiunto.
Definito l'addio dell'ex Juve, la Francia vorrebbe ripartire da un altro grande bianconero del passato, Zinedine Zidane. Deschamps non ci pensa, ma chiude sottolineando che continuerà a essere un tifoso dei Bleus: "Non nutro alcun rancore. Voglio che la Francia continui a vincere. Il potenziale è enorme e questa esperienza farà crescere tanti giocatori. Da oggi diventerò un tifoso silenzioso".
I successi e i fallimenti con la Francia
Gli anni come commissario tecnico sono stati conditi da alti e bassi. Spicca sicuramente la vittoria della Coppa del Mondo nel 2018, riportando in Francia un trofeo che mancava dal 20 anni esatti. Esaltante anche il cammino a Qatar 2022, che si è interrotto soltanto in finale, con la vittoria dell'Argentina di Lionel Messi ai calci di rigore. In questa edizione, la Francia era la favorita assoluta sulla carta, ma non è andata oltre la semifinale contro la Spagna e ha chiuso al quarto posto, perdendo la finalina contro l'Inghilterra.
Nel primo Mondiale da commissario tecnico, la Francia si è arresa nei quarti contro la Germania, poi vincitrice dei Mondiali del 2014 giocati in Brasile. Poche gioie anche agli Europei. Da favoriti, i francesi hanno perso la finale del 2016 contro il Portogallo di Cristiano Ronaldo. Nell'Europeo itinerante del 2020 e giocato nel 2021, la Francia è stata eliminata agli ottavi di finale dalla Svizzera. E nel 2024, infine, è arrivata l'eliminazione in semifinale per mano della Spagna di Lamine Yamal. Nell'ottobre del 2021, infine, la Francia ha vinto la prima Nations League della sua storia, battendo in finale proprio la Roja.
Il saluto della Francia
Con un lungo post pubblicato sui social, è arrivato anche il saluto della Federazione Francese: "La FFF saluta e ringrazia il commissario tecnico della nazionale Didier Deschamps per il lavoro eccezionale svolto alla guida della nazionale. Lasciando, tra qualche giorno, le sue funzioni di commissario tecnico, Didier Deschamps chiude un quarto di secolo di un impegno eccezionale al servizio dei Bleus e del calcio francese. Ci sono percorsi che segnano duramente la storia di un’istituzione e di un paese".
E poi continua: "Didier Deschamps ha incarnato l’esigenza, il rigore, il senso del collettivo e l’amore per la maglia. Sotto la sua guida, per quattordici anni, la Francia ha ritrovato credibilità, rispetto e amore restando al più alto livello mondiale, vincendo la Coppa del mondo 2018, la Nations League 2021 e raggiungendo diverse finali di primo piano, mantenendo al contempo una regolarità fuori dal comune. Oltre alle centottantacinque partite disputate, alle centoventi vittorie, Didier Deschamps ha saputo trasmettere una cultura della performance e della responsabilità che rimarranno un punto di riferimento per le generazioni future. Ha accompagnato l’emergere di numerosi internazionali, ha creato diversi gruppi attorno a valori forti e ha contribuito a rafforzare il legame unico tra i francesi e la loro squadra nazionale. Capitano della squadra campione del mondo nel 1998, campione d’Europa nel 2000, poi commissario tecnico campione del mondo vent’anni dopo, Didier Deschamps occupa un posto a parte nella storia del calcio francese. Pochi avranno dato tanto alla maglia Bleus, come giocatore e poi come commissario tecnico. La Federazione e i suoi dipendenti salutano la sua disponibilità e il suo impegno. La sua impronta rimarrà indelebile, a Clairefontaine come nel cuore di milioni di tifosi e di volontari che non dimenticava mai. La FFF tiene a esprimergli la sua infinita gratitudine. Grazie, Didier!".
Il pazzo 6-4 tra Inghilterra e Francia è stata l'ultima partita di Didier Deschamps da commissario tecnico dei Bleus. L'ex allenatore della Juventus ha deciso di chiudere un lungo ciclo iniziato nel luglio del 2012 che ha toccato l'apice nel 2018, quando la Francia di un esordiente Kylian Mbappé (oggi miglior marcatore all time nella storia dei Mondiali grazie alla doppietta contro i Tre Leoni di Thomas Tuchel) ha alzato al cielo la Coppa del Mondo a Russia 2018. Per ripartire, la Federazione francese dovrebbe affidarsi a Zinedine Zidane, che da anni sogna di essere il nuovo commissario tecnico.
Deschamps saluta la Francia
"È stata una giornata molto particolare. Sarebbe stato meglio arrivare terzi, ma dopo un primo tempo disastroso non è stato possibile. Mi sono arrabbiato, ma nel secondo tempo abbiamo mostrato il vero volto della Francia, con orgoglio, determinazione e un calcio che ha rispecchiato quanto fatto durante tutto il Mondiale. Abbiamo affrontato una squadra più forte di noi", così ha esordito Deschamps in conferenza stampa.
Il commissario tecnico francese non ha nascosto le lacrime e l'emozione per l'ultima volta in panchina: "Non potevo non piangere. Per la prima volta mi sono detto che sarebbe stata l'ultima volta che vivevo un momento del genere. Ho ricevuto messaggi che mi hanno fatto piangere. Ho iniziato nel 2012 mettendo la nazionale francese al di sopra di tutto e finisco nello stesso modo. Sono orgoglioso di aver servito questa squadra così a lungo e di lasciarla ai vertici, anche se non sul gradino più alto del podio. Ho dato tutto, mi è piaciuto parlare con questi giocatori durante il torneo. E adesso è finita".