Rabiot è una furia: "Vergognosi, cose inaccettabili". Polveriera Francia, Cherki sotto accusa

Adrien Rabiot non ha accettato la sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto dei Mondiali, e nel dopo partita ha parlato di primo tempo (finito 4-0 per gli inglesi) "vergognoso" e di "un comportamento di alcuni giocatori che non avevo mai visto". "C'era molta delusione dopo la sconfitta contro la Spagna, ma c'era da finire il lavoro e non era questo il modo - ha insistito il centrocampista del Milan -. Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo mostrare un po' di orgoglio, e nel secondo tempo è andata molto meglio, perché alcuni comportamenti del primo tempo sono stati inaccettabili. Avremmo voluto chiudere con una vittoria per dare al ct un addio migliore, ma questo non intacca la sua immagine", ha concluso Rabiot.