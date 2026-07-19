Rabiot è una furia: "Vergognosi, cose inaccettabili". Polveriera Francia, Cherki sotto accusa

Adrien Rabiot non ha accettato la sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto dei Mondiali, e nel dopo partita ha parlato di primo tempo (finito 4-0 per gli inglesi) "vergognoso" e di "un comportamento di alcuni giocatori che non avevo mai visto". "C'era molta delusione dopo la sconfitta contro la Spagna, ma c'era da finire il lavoro e non era questo il modo - ha insistito il centrocampista del Milan -. Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo mostrare un po' di orgoglio, e nel secondo tempo è andata molto meglio, perché alcuni comportamenti del primo tempo sono stati inaccettabili. Avremmo voluto chiudere con una vittoria per dare al ct un addio migliore, ma questo non intacca la sua immagine", ha concluso Rabiot.
Il bersaglio delle parole dell'ex Juve sarebbe Cherki, finito sotto accusa per alcuni particolari atteggiamenti. Anche nei confronti di Didier Deschamps che, alla sua ultima partita con la nazionale francese dopo 14 anni in panchina, non ha voluto alimentare le polemiche. "È stato un mio errore - ha affermato, parlando del primo tempo -. Avrei dovuto fare delle scelte fin dall'inizio e forse le cose sarebbero andate meglio. Ovviamente ci sono alcuni giocatori che avrebbero potuto fare meglio", ha ammesso, senza fare nomi.
La delusione di Mbappé
Della partita e della sua delusione ha parlato anche Mbappè: "Posso capire chi pensa che nel primo tempo non abbiamo rispettato la maglia. Direi piuttosto che siamo stati umani e, sfortunatamente, non possiamo permetterci di esserlo - ha detto il capitano dei Bleus -. Ci hanno dato davvero un svegliata, poi nel secondo tempo siamo tornati a essere giocatori di alto livello".
Mbappé si è detto particolarmente deluso dal fatto di non aver completato la possibile rimonta dallo 0-4. "È un vero peccato per il ct. Volevamo fare qualcosa per lui, ma purtroppo il primo tempo ha dato l'impressione che lo avessimo deluso, e non è affatto la sensazione che volevamo trasmettere". Il capitano della Francia, però, è finito sotto accusa per alcuni palleggi inutili sul risultato di 5-3 per l'Inghilterra.
Rabiot e il futuro al Milan
"Se riparto dal Milan? Sì, sì ovviamente, poi parleremo con il mister e con Maignan, ci sentiremo, volevamo stare tranquilli durante il Mondiale e non volevamo essere disturbati da altre cose. Ora ci sarà tempo di parlarsi tranquillamente": lo ha detto Rabiot a Dazn dopo la partita contro l'Inghilterra valida per il terzo ai Mondiali. Rabiot ha spiegato di non aver sentito Amorim al telefono e che ora si prenderà qualche giorno di riposo: "Vacanze meritate, bisogna riposare bene e poi torneremo, spero il più tardi possibile".
L'addio al Milan di Massimiliano Allegri, il cui legame con Rabiot è fortissimo, ha messo in dubbio la permanenza del centrocampista francese in rossonero ma le prossime settimane chiariranno la situazione, fermo restando un contratto che lo lega al Milan fino al 2028.
Adrien Rabiot non ha accettato la sconfitta per 6-4 contro l'Inghilterra nella finale per il terzo posto dei Mondiali, e nel dopo partita ha parlato di primo tempo (finito 4-0 per gli inglesi) "vergognoso" e di "un comportamento di alcuni giocatori che non avevo mai visto". "C'era molta delusione dopo la sconfitta contro la Spagna, ma c'era da finire il lavoro e non era questo il modo - ha insistito il centrocampista del Milan -. Nell'intervallo ci siamo detti che dovevamo mostrare un po' di orgoglio, e nel secondo tempo è andata molto meglio, perché alcuni comportamenti del primo tempo sono stati inaccettabili. Avremmo voluto chiudere con una vittoria per dare al ct un addio migliore, ma questo non intacca la sua immagine", ha concluso Rabiot.
Il bersaglio delle parole dell'ex Juve sarebbe Cherki, finito sotto accusa per alcuni particolari atteggiamenti. Anche nei confronti di Didier Deschamps che, alla sua ultima partita con la nazionale francese dopo 14 anni in panchina, non ha voluto alimentare le polemiche. "È stato un mio errore - ha affermato, parlando del primo tempo -. Avrei dovuto fare delle scelte fin dall'inizio e forse le cose sarebbero andate meglio. Ovviamente ci sono alcuni giocatori che avrebbero potuto fare meglio", ha ammesso, senza fare nomi.