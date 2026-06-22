Germania, problemi per Nagelsmann: Mondiale finito per un titolarissimo

Brutte notizie per la Germania e per il commissario tecnico Julian Nagelsmann . Nella gara vinta in rimonta contro la Costa d'Avorio di Franck Kessie , i tedeschi hanno perso Nico Schlotterbeck . Il difensore del Borussia Dortmund ha lasciato il campo all'intervallo, con Antonio Rudiger che ha preso il suo posto, e ora sarà costretto a un lungo stop a causa di un infortunio rimediato alla caviglia sinistra. Una notizia di certo non positiva per la Germania ma anche per il club giallonero (e, forse, anche per il Real Madrid che lo aveva messo nel mirino ).

Mondiale finito per Schlotterbeck

La Germania perde pezzi. L'infortunio di Nico Schlotterbeck è grave. Il classe 1999, infatti, ha rimediato una lesione al legamento collaterale mediale della caviglia sinistra nella seconda gara del Gruppo E poi vinta contro la Costa d'Avorio. Vista la gravità del problema, il tedesco dovrebbe anche sottoporsi a un intervento chiriurgico per risolvere il problema. Di fatto, il suo Mondiale è già terminato.

"Nico Schlotterbeck si è procurato una lesione al legamento collaterale mediale della caviglia sinistra durante la partita della nazionale tedesca contro la Costa d'Avorio. Mancherà sia alla Germania che al Borussia Dortmund per parecchi mesi. Siamo al tuo fianco, Schlotti!", così recita il comunicato ufficiale diramato dal club giallonero. Il ventiseienne era un calciatore imprescindibile per Julian Nagelsmann, che lo aveva schierato titolare sia contro la Costa d'Avorio che nell'esordio con Curacao (in cui ha anche segnato un gol nel 7-1 finale).

Le ultime

Nico Schlotterbeck non potrà aiutare la Germania a provare a vincere il quinto Mondiale della propria storia. Adesso, Julian Nagelsmann dovrà cambiare i propri piani. Con il centrale del Borussia Dortmund fermo per infortunio, Antonio Rudiger e Jonathan Tah potrebbero essere i due ifensori centrali, con l'ex Milan Thiaw pronto a farli rifiatare.

E anche per il futuro potrebbero esserci maggiori incertezze. Il Real Madrid, infatti, ne era rimasto stregato. Alla luce del grave infortunio e della lunga inattività, potrebbero cambiare gli scenari anche per il mercato.