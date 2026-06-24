Fenomeno Undav, volano i kebab gratis: la curiosa iniziativa a Stoccarda

Deniz Undav non sta entusiasmando solo i tifosi della nazionale tedesca ai Mondiali. Anche il suo locale di kebab preferito a Stoccarda sta festeggiando l'attaccante con una promozione speciale. "Ogni cliente che si trova nel negozio quando la Germania gioca e Deniz segna riceverà un kebab gratis da parte nostra", ha dichiarato Ali Abdi , titolare del ristorante 'Kebaphaus am Feuersee'. L'attaccante dello Stoccarda è un cliente abituale. Il suo döner-kebab preferito? Extra piccante. "Deniz ne mette almeno tre cucchiaiate per essere sicuro che tutto sia ben condito", ha rivelato Abdi a proposito della quantità di peperoncino nel döner di Undav.

Undav, uno dei migliori giocatori del Mondiale

La Germania affronterà l'Ecuador domani alle 22:00. Il locale rilascerà quindi un buono a ogni tifoso presente. "Naturalmente tifiamo per la Germania. È un onore per noi che Deniz Undav, un giocatore yazida-curdo, stia giocando per la Germania ai Mondiali. In 56 minuti ha già segnato tre gol e fornito due assist; al momento è uno dei migliori giocatori del Mondiale", ha detto ancora il proprietario.

Il centravanti dello Stoccarda è diventato un vero e proprio idolo, complici anche i numeri raccolti nel corso della stagione appena conclusa: con la maglia del club tedesco ha infatti messo a segno 19 reti e 6 assist in 29 partite di Bundesliga, 5 gol e 3 assist in 10 presenze in Europa League e 3 gol e 1 assist in Coppa di Germania. Numeri da capogiro dunque per Deniz Undav, che ha iniziato il Mondiale nel migliore dei modi. E a Stoccarda mangiano gratis...