Nagelsmann criptico sul futuro con la Germania: "Non sono uno che scappa, ma se non mi vogliono..."

Altro flop mondiale per la Germania . Dopo le due eliminazioni nelle ultime due Coppe del Mondo nella fase a gironi (da ultimi a Russia 2018 e da terzi a Qatar 2022), i tedeschi non sono riusciti ad andare oltre i sedicesimi di finale . Decisiva la sconfitta ai calci di rigore contro il Paraguay (che adesso potrebbe sfidare agli ottavi la Francia , oggi in campo con la Svezia). Sul banco degli imputati è finito soprattutto il commissario tecnico Julian Nagelmann , al secondo fallimento consecutivo dopo gli Europei del 2024 che la Germania giocava in casa.

Le parole di Nagelsmann post eliminazione

"Questo è il calcio, a volte vinci e a volte perdi. In questo torneo non abbiamo permesso ai nostri tifosi di festeggiare molto, ma sono convinto che potremmo fare un lavoro migliore", così ha esordito Julian Nagelsmann dopo l'eliminazione ai calci di rigore. Il più giovane commissario tecnico di una fase a eliminazione diretta ha poi commentato la sconfitta: "Contro il Paraguay è stato davvero difficile perché abbiamo affrontato una squadra ultra difensiva. Non abbiamo dato abbastanza e uscire contro un avversario del genere dispiace molto. Se non segni abbastanza, non può bastare per il passaggio del turno e fa male".

Il trentottenne non si aggrappa agli episodi, scegliendo di non commentare il gol annullato a Jonathan Tah: "Certo, avremmo dovuto risolvere la partita prima, ma il gol che abbiamo fatto nei tempi supplementari era regolare". E sugli errori dagli undici metri (decisivo quello del difensore del Bayern Monaco, ma prima avevano sbagliato anche Havertz e Woltemade) ha aggiunto: "Non do la colpa a chi tira i rigori, è importante sentire la responsabilità di andare a calciare. Anche i grandi giocatori sbagliano i rigori, come è successo a noi. Alla fine questo è solo la punta dell'iceberg".

Il futuro tutto da scrivere

Julian Nagelsmann è legato alla Germania fino al 30 giugno 2028. La sua posizione, però, non è salda come in passato. Dopo l'eliminazione ai quarti negli Europei del 2024 per mano della Spagna (che poi ha vinto la competizione), i tedeschi non sono andati oltre i sedicesimi nel Mondiale e brucia la sconfitta da favoriti assoluti contro il Paraguay (che oggi si godono un giorno di festa nazionale).

"Non dipende da me, io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole, deve dirmelo. Io sono pronto, non sono uno che scappa. Nel calcio non si ha sempre il controllo della situazione, ma se la Federazione vuole io mi preparerò per gli Europei e la Nations League. Potevamo fare di più, avremmo voluto confrontarci con la Francia agli ottavi, ma così non è abbastanza", ha chiuso il commissario tecnico parlando del futuro.