Germania, il futuro di Nagelsmann è compromesso: spunta un nome clamoroso per sostituirlo

Tre ore e mezza di riunione per decidere il futuro di Julian Nagelsmann . I vertici del calcio tedesco si sono ritrovati a Francoforte dopo la deblacle ai Mondiali e l'eliminazione contro il Paraguay ai calci di rigore . Sul banco degli imputati c'è il commissario tecnico della Germania , che ha fallito il secondo grande appuntamento con la Nazionale dopo l'eliminazione ai quarti di finale negli Europei giocati in casa nel 2024 (per mano della Spagna che poi ha vinto la competizione). Sono state chieste le dimissioni dell'ex allenatore del Bayern Monaco e c'è già un (grande) nome per succedergli in panchina.

Chieste le dimissioni di Nagelsmann

" Non dipende da me, io voglio continuare, ma se qualcuno non vuole, deve dirmelo. Io sono pronto, non sono uno che scappa", così aveva detto Julian Nagelsmann subito dopo l'eliminazione ai Mondiali. Il commissario tecnico è legato alla Germania fino al 30 giugno 2028 e non ha nascosto la voglia di rivalsa e di andare avanti in vista dei prossimi appuntamenti.

Dalle parole ai fatti: Julian Nagelsmann è stato convocato a Francoforte in una riunione in cui erano presenti il presidente della DFB Bernd Neuendorf, l'amministratore delegato Andreas Rettig, il direttore sportivo Rudi Völler e il presidente della Bundesliga Hans-Joachim Watzke. I vertici del calcio tedesco hanno chiesto le dimissioni del commissario tecnico, per concedergli una uscita a 'testa alta'. In caso contrario, sarebbe pronto l'esonero.

Il possibile successore

Una scelta, quella della DFB, ben precisa: il ciclo di Julian Nagelsmann con la Germania è arrivato alla fine. Come riportato da Sky Sport De, la decisione finale non dovrebbe arrivare nelle prossime ore ma richiederà qualche giorno di attesa. Intanto, c'è un nome che sembra mettere tutti d'accordo: Jūrgen Klopp. L'ex allenatore del Borussia Dortmund e del Liverpool sarebbe stato individuato come il profilo adatto per ripartire dopo gli ultimi fallimenti. Il tedesco è attualmente inviato di Magenta TV ed è responsabile del settore calcio gruppo Red Bull. A espessa domanda, Jürgen Klopp ha risposto: "Diventare Ct? Non è il momento giusto per parlarne". Tutto però inizia ad apparecchiarsi: lo stesso ex Liverpool in passato ha ammesso di sognare di sedersi sulla panchian della Germania.