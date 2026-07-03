Germania, Nagelsmann dice addio: il nome in pole per la panchina

La Federcalcio tedesca (Dfb) ha ufficializzato l'addio di Julian Nagelsmann dalla nazionale. "La Federcalcio tedesca ringrazia espressamente Julian Nagelsmann per il lavoro svolto dal settembre 2023. Si è distinto per il grande impegno e per uno straordinario spirito di ambizione. È inoltre una persona estremamente responsabile e sincera, che tutti noi stimiamo", ha dichiarato il presidente della Dfb, Bernd Neuendorf , in una nota, dopo che il consiglio di sorveglianza e i rappresentanti degli azionisti della Federcalcio hanno approvato all'unanimità la risoluzione con effetto immediato del contratto del commissario tecnico.

Völler omaggia il ct

Anche il direttore sportivo Rudi Völler ha reso omaggio al tecnico: "La sua decisione merita rispetto, perché si assume la responsabilità e mette la Nazionale davanti alla propria persona. Julian è e resta un allenatore eccellente e sono convinto che continuerà ad avere successo". La Dfb ha inoltre annunciato che lasceranno la Federazione anche i vice allenatori Benjamin Glueck e Benjamin Huebner. "Durante la riunione odierna dei rappresentanti degli azionisti e del consiglio di sorveglianza, l'amministratore delegato Andreas Rettig ha annunciato che non rinnoverà il suo contratto, in scadenza a fine anno, per motivi personali. Aveva già informato il presidente della Dfb di questa decisione prima dell'inizio dell'attuale Coppa del Mondo Fifa", ha comunicato ancora la Federcalcio tedesca.

L'amarezza di Nagelsmann

La Dfb ha spiegato che è stato lo stesso Nagelsmann, nel corso di un colloquio riservato con i vertici federali avvenuto alla vigilia della riunione, a chiedere di essere sollevato dall'incarico dopo il deludente cammino della Germania ai Mondiali 2026 negli Stati Uniti, in Canada e in Messico, concluso con l'eliminazione ai sedicesimi di finale contro il Paraguay. "La decisione è stata tutt'altro che facile. Il mio obiettivo principale è sempre stato il successo della squadra. Dopo una delusione così pesante, la Nazionale merita l'opportunità di ripartire senza condizionamenti. Mi dispiace profondamente aver deluso i nostri tifosi, che avrebbero meritato molto di più", ha dichiarato Nagelsmann.

Klopp nuovo ct?

Il nuovo commissario tecnico della Germania potrebbe essere Jürgen Klopp. A riportarlo è stata sempre la Dfb: "Per quanto riguarda la nomina del nuovo tecnico, la dirigenza della Dfb avvierà ora un dialogo con Jürgen Klopp, il quale ha già manifestato la sua disponibilità generale ad assumere l'incarico". Klopp è libero da giugno 2024, quando aveva lasciato il Liverpool dopo un'esperienza quasi decennale in cui ha vinto 8 titoli, tra cui una Premier League e una Champions League.