Klopp sarà il nuovo ct della Germania: i dettagli dell'accordo e quando potrebbe esserci l'annuncio

Jürgen Klopp sarà il nuovo commissario tecnico della Germania . Dopo il fallimentare cammino ai Mondiali del 2026 con l' eliminazione per mano del Paraguay nei sedicesimi di finale, Julian Nagelsmann ha rassegnato le dimissioni . I vertici del calcio tedesco hanno subito accelerato per l'ex allenatore del Liverpool , ora Head of Global Soccer nell'universo Red Bull e opinionista di MagentaTV alla Coppa del Mondo. L'accordo tra le parti è stato raggiunto e presto ci sarà l'annuncio.

Germania-Klopp: accordo totale

Subito dopo l'eliminazione ai Mondiali, la DFB ha puntato con decisione Jürgen Klopp, che non aveva mai nascosto il desiderio di diventare commissario tecnico della Germania. L'ex allenatore di Borussia Dortmund e Liverpoll ha dato subito apertura totale. Nelle ultime ore, le parti hanno raggiunto l'accordo in un incontro tenutosi a New York e ora si attende soltanto l'annuncio ufficiale. Era presente anche il responsabile sportivo di Red Bull Oliver Mintzlaff.

Come riportato da Sky Sport DE, Jürgen Klopp firmerà un contratto che lo legherà alla Nazionale tedesca fino al 2030. L'ex allenatore del Liverpool guiderà la Germania prima in Nations League, poi nell'Europeo del 2028 del Regno Unito e infine ai Mondiali del 2030 che si giocheranno tra Spagna, Portogallo e Marocco. La prossima settimana verrà definita la chiusura del rapporto dalla Red Bull, ultimo passo prima della nomina, attesa sempre per i prossimi giorni. Il nuovo commissario tecnico tedesco dovrebbe percepire circa sette milioni di euro annui, in linea con quanto guadagnava il predecessore Nagelsmann.

Le parole post eliminazione

In seguito alla deblacle ai Mondiali, Jürgen aveva già parlato da 'promesso sposo' della Germania. "Dobbiamo cambiare radicalmente le cose adesso. Che sia io o qualcun altro, questo non cambia il fatto che i cambiamenti siano necessari", aveva dichiarato l'ex Liverpool. Adesso manca soltanto l'annuncio ufficiale e potrà iniziare un nuovo corso per la Germania ma non ci sono più dubbi: in panchina ci sarà Klopp.