Brasile-Giappone ai Mondiali, la profezia di Holly e Benji si è avverata 40 anni dopo

Una profezia attesa quaranta anni . Alle 19, Brasile e Giappone si sfideranno in una delle gara più affascinanti dei sedicesimi di finale dei Mondiali. Un incrocio, quello tra le squadre allenate da Carlo Ancelotti e Hajime Moriyasu , che richiama alla mente Holly e Benji (oggi conosciuto come Capitan Tsubasa ), il celebre cartone animato che ha fatto innamorare generazioni e generazioni nato dalla penna di Yoichi Takahashi . Per una volta, non sono stati I Simpson a fare un'anticipazione sul futuro.

Intreccio tra Giappone e Brasile

Nell'opera di Yoichi Takahashi, Oliver Hutton (Tsubasa Ozora) e Benjamin Price sono i trascinatori del Giappone che scriverà la storia, conquistando il Mondiale Sub 20. Nella finale, i nipponici avranno la meglio sul Brasile, idealizzato come patria del calcio e punto di riferimento per il protagonista Holly (visto il legame con Roberto Sedinho). In quella partita, il Giappone vincerà 3-2, conquistando il trofeo tanto atteso. L'incontro si è giocato allo stadio Nagai di Osaka: dopo il 2-2 dei tempi regolamentari, è proprio Oliver Hutton a segnare il gol decisivo con una gran prodezza balistica.

Adesso, quaranta anni dopo, Giappone e Brasile si sfideranno ancora. Questa volta nella vita vera. La Seleçao rimane una delle squadre più forti nel tabellone e punta sul fuoriclasse Vinicius Junior. Il Giappone non avrà Holly e Benji, ma è una squadra temibile, che ha chiuso il Gruppo F al secondo posto. Proprio un incontro della fase a gironi potrebbe essere beneauguante per la squadra allenata da Hajime Moriyasu: sempre in Holly e Benji, il Giappone aveva pareggiato in amichevole proprio contro l'Olanda (come avvenuto nella prima gara del Gruppo F). Che sia un segno del destino?

I commenti sui social

La coincidenza non è passata inosservata. Sui social, la particolare profezia è diventata subito virale e ci sono stati molti commenti divertiti. "Quindi la partita durerà 36 ore", si legge, con un utente che ricorda la lunghezza delle sfide del cartone animato che duravano puntate e puntate intere.

C'è anche chi, invece, pensa che la squadra di Hajime Moriyasu possa fare l'impresa: "Magari il Giappone lo vince il Mondiale come in Holly e Benji". Insomma, segno del destino o meno, ci sarà tanta curiosità attorno alla sfida tra Giappone e Brasile del NRG Stadium di Houston.