I successi e la crescita del Giappone: un'eredità da cui ripartire

Nel suo bilancio finale, il commissario tecnico ha voluto ricordare anche i risultati ottenuti durante la sua gestione, sottolineando come le vittorie conquistate non siano state frutto del caso, ma il risultato di un progetto costruito nel tempo. Un percorso fatto di lavoro, sacrifici e crescita collettiva, che ha permesso al calcio giapponese di consolidare la propria posizione sulla scena internazionale. "Quei risultati sono stati la testimonianza degli enormi sforzi dei giocatori e dello staff, ma ho sempre sentito che quelle vittorie fossero anche il culmine di anni di lavoro e progressi" - ha spiegato. L'ultimo pensiero Moriyasu lo ha rivolto proprio alla squadra che ha lasciato, con l'invito a trasformare anche le delusioni in occasioni di miglioramento.