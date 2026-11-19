Moriyasu lascia il Giappone dopo 8 anni: dal sogno sfiorato col Brasile alle dimissioni
L'addio di Moriyasu e il sogno di arrivare sul tetto del mondo
Come comunicato dalla stessa Nazionale attraverso il proprio sito ufficiale, Moriyasu ha scelto di fare un passo indietro, salutando giocatori, staff e tifosi con un messaggio carico di riconoscenza e ambizione. Il tecnico ha voluto sottolineare il percorso compiuto dal Giappone, ribadendo la consapevolezza acquisita nel corso degli anni sulla competitività della squadra anche contro avversari di primissimo livello. "Spero che non solo i giocatori e lo staff, ma anche l’intera famiglia del calcio, compresi i nostri tifosi, il popolo giapponese e quello di tutta l’Asia, abbiano capito che il Giappone può competere con i migliori al mondo" - ha dichiarato. Un messaggio che guarda anche al futuro e a un obiettivo ancora da raggiungere: spingersi oltre i limiti mostrati nelle precedenti partecipazioni alla Coppa del Mondo: "Spero di vedere un giorno il Giappone superare le barriere che non siamo ancora riusciti ad abbattere ai Mondiali, arrivare in finale e, infine, diventare campioni del mondo".
I successi e la crescita del Giappone: un'eredità da cui ripartire
Nel suo bilancio finale, il commissario tecnico ha voluto ricordare anche i risultati ottenuti durante la sua gestione, sottolineando come le vittorie conquistate non siano state frutto del caso, ma il risultato di un progetto costruito nel tempo. Un percorso fatto di lavoro, sacrifici e crescita collettiva, che ha permesso al calcio giapponese di consolidare la propria posizione sulla scena internazionale. "Quei risultati sono stati la testimonianza degli enormi sforzi dei giocatori e dello staff, ma ho sempre sentito che quelle vittorie fossero anche il culmine di anni di lavoro e progressi" - ha spiegato. L'ultimo pensiero Moriyasu lo ha rivolto proprio alla squadra che ha lasciato, con l'invito a trasformare anche le delusioni in occasioni di miglioramento.
La sconfitta contro il Paraguay rappresenta l'ultimo risultato della sua gestione, ma non deve diventare un punto di arrivo per una Nazionale che, secondo il tecnico, ha ancora ampi margini di crescita. "Anche se il nostro percorso insieme come squadra è giunto al termine, i giocatori e la nazionale hanno ancora margini di crescita. Voglio che utilizzino questa delusione come motivazione per migliorare" - ha terminato. Si conclude così l'avventura di Moriyasu sulla panchina del Giappone. Resta un'eredità fatta di risultati, consapevolezza e ambizioni, ma soprattutto la convinzione che il sogno Mondiale non sia più soltanto un'utopia per il calcio nipponico.
Unisciti alla Community
Accedi o registrati per dire la tua sui temi che più ti interessano e utilizzare al meglio i servizi di Tuttosport. Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto per vivere al meglio il mondo dello sport.
ACCEDI
oppure
o entra con DISQUS