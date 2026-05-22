Ciak, si gira: ancora. A sessant'anni dall'ultimo e unico trionfo mondiale, l'Inghilterra prepara il ritorno in Coppa del Mondo, questa volta agli ordini di Thoma Tuchel, subentrato nel gennaio 2025 sulla panchina dei Tre Leoni, divenendo così il terzo ct straniero dopo Sven Goran Eriksson e Fabio Capello. Eppure, il 15º assalto alla Coppa della nazionale inglese, sembra essere partito con il piede sbagliato, se si guarda alla lista dei convocati che prenderanno parte anzitutto ai test contro Nuova Zelanda e Costa Rica, in programma il 6 e 10 giugno e a seguire all'esordio al Mondiale contro la Croazia previsto per il 17 giugno all'AT&T Stadium di Arlington, Texas. All'appello mancano infatti nomi eccellenti come Phil Foden (che in nazionale vanta 49 presenze e 4 reti), Trent Alexander-Arnold (di 34 presenze e 4 reti il suo bilancio) e Cole Palmer, oltre che l'inconsolabile Harry Maguire. C'è invece spazio per Ivan Toney, classe 1996 e autore di 32 reti in 32 presenze stagionali. Dove? In Arabia, con la maglia dell'Al-Ahli.