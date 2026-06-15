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Caos Inghilterra, in lockdown ai Mondiali per un tornado! Cosa è successo

Altra disavventura per Kane e compagni nel ritiro della nazionale inglese a Kansas City
2 min
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Tutte le notizie sulla squadra

Non c'è pace per l'Inghilterra. Dopo il furto degli scarpini e dell'attrezzatura tecnica scoperto all'arrivo a Kansas City, la squadra di Tuchel ha vissuto una notte di paura a causa di una violenta tempesta con allerta tornado che si è abbattuta sulla zona. I giocatori stavano guardando Scozia-Haiti in hotel quando i loro telefoni hanno iniziato a lampeggiare di avvisi di emergenza. Il National Weather Service americano aveva diramato un'allerta per venti distruttivi fino a 130 km/h, con il consiglio di rifugiarsi lontano dalle finestre per il rischio di detriti volanti. Giocatori e staff sono stati trasferiti nelle aree sicure dell'Inn at Meadowbrook, il loro hotel in Prairie Village.

"È stato spaventoso"

La tempesta ha abbattuto alberi a soli tre chilometri dalla struttura e causato danni ingenti alla zona. Un tornado è stato confermato dal servizio meteorologico a 35 chilometri a nord-est dell'hotel, mentre a 20 chilometri di distanza migliaia di persone sono rimaste senza corrente. Il posto è stato battuto per oltre un'ora, mentre l'allerta si estendeva su 80.000 chilometri quadrati del Midwest americano. Nonostante lo spavento, nessuno è rimasto ferito. "È stato spaventoso", ha riferito una fonte interna alla squadra al Sun, "ma oggi il sole è tornato a splendere e siamo di nuovo al lavoro. Questo non ci farà deviare dalla rotta". Mercoledì i Tre Leoni esordiranno contro la Croazia a Dallas.

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