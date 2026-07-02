"Prima il Mondiale, poi la scuola". Caos Tuchel in Inghilterra: "Abbiamo bisogno anche dei bambini"

"Scrivete una giustificazione per non andare a scuola e lasciate che guardino la partita". Così Thomas Tuchel presenta il prossimo impegno nell'agenda mondiale dell'Inghilterra, che vedrà la nazionale dei Tre Leoni contendere al Messico l'accesso ai quarti di finale. Reduci dalla rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo decisa dalla doppietta di Harry Kane , l'Inghilterra - che ha chiuso in testa il girone L con il solo rimpianto del pareggio a reti inviolate con il Ghana - è ora attesa allo Stadio Azteca di Città del Messico, dove affronteranno El Tricolor di Javier Aguirre che ai sedisimi ha a sua volta eliminato l'Ecuador. In palio per gli uomini di Tuchel, la chance di tornare ai quarti dopo Qatar 2022 e di continuare la caccia alla seconda Coppa del Mondo 60 anni dopo il trionfo di casa contro la Germania Ovest. In Inghilterra però, a tenere banco non sono tanto le sorti della nazionale di Tuchel al Mondiale, quanto le parole del ct che hanno sorpreso la stampa e una parte dei tifosi.

Tuchel: "Prima il Mondiale, poi la scuola"

Queste le parole del ct tedesco - terzo allenatore straniero dell'Inghilterra dopo Sven-Goran Eriksson e Fabio Capello - che ha invitato i più giovani a preferire il match agli impegni di scuola e - stando a quanto riportato dalla Bbc - chiesto ai genitori di giustificare la loro assenza dai banchi affinché possano assistere all'ottavo di finale in programma domenica 5 luglio:

"Ci sono tante cose da fare a scuola, ma i Mondiali si tengono ogni quattro anni. Lasciamoli guardare. Tra quattro giorni ci sarà una partita importantissima e abbiamo bisogno del sostegno di tutti, soprattutto dei bambini", ha dichiarato l'ex tecnico di Bayern e Chelsea.