Viagra, fulmini e temporali: Messico-Inghilterra all’Azteca è già epica

Non un ottavo qualunque per l'Inghilterra, che al mondiale oltreoceano insegue un trionfo che manca da 60 anni. Reduci dalla rimonta sulla Repubblica Democratica del Congo decisa dalla doppietta di Harry Kane, gli uomini di Thomas Tuchel sono ora attesi domenica 5 luglio allo Stadio Azteca dalla nazionale di casa, che ai sedicesmi ha invece sconfitto l'Ecuador per 2-0. E se l'invito che il ct tedesco ha rivolto ai giovanissimi tifosi inglesi, chiedendo loro di preferire la partita agli impegni di scuola e appellandosi ai genitori affinché giustifichino l'assenza dai banchi, le ultime indiscrezioni sui metodi alternativi ricercati dalla nazionale dei Tre Leoni per tornare ai quarti dopo Qatar 2022, contribuiscono a preparare il terreno a una sfida che con largo anticipo ha già iniziato a far parlare di sé. A preoccupare l'Inghilterra è l'altitudine del campo di gioco pari 2.200 metri sopra il livello del mare, che potrebbe compromettere la prestazione degli 11 di Tuchel a causa dei possibili effetti sulla pressione sanguigna. Ed ecco che i tabloid inglesi hanno dato prova del loro inarrivabile acume, ammettendo la possibilità che Kane e compagni possano assumere preventivamente il Viagra, noto per agire sull'organismo riducendo la pressione sanguigna nei polmoni e prevenendo il senso di affaticamento e le vertigini tipiche delle alte quote.