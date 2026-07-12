Bellingham in semifinale grazie alla mamma! Poi risponde a Tuchel: "Fortuna? Non sa che significa…"

"Hey Jude, don't make it bad, take a sad song and make it better". Il celebre ritornello dei Beatles sembra accompagnare perfettamente il momento di Jude Bellingham . Il centrocampista dell'Inghilterra continua a prendersi la scena al Mondiale con prestazioni da leader e gol pesantissimi. Dopo la doppietta rifilata al Messico negli ottavi di finale, il talento del Real Madrid si è ripetuto anche contro la Norvegia, firmando altri due gol decisivi che hanno regalato ai Tre Leoni il pass per la semifinale contro l'Argentina. Effettivamente, sta rendendo tutto migliore. Al termine della sfida, Bellingham ha analizzato la partita, raccontando un curioso retroscena familiare e rispondendo anche alle dichiarazioni del commissario tecnico Thomas Tuchel.

La raccomandazione della mamma e la stoccata a Tuchel

Oltre ai due gol, Bellingham è riuscito a evitare un cartellino giallo che gli sarebbe costato la squalifica per la semifinale. Un dettaglio che non era sfuggito a sua madre, protagonista di un simpatico retroscena raccontato dal centrocampista inglese: "Mia mamma mi ha detto tutta la settimana di stare attento a cosa dico in campo e come mi comporto in campo. Me lo ha ripetuto veramente per tutta la settimana. A essere onesti quando giochi nel modo giusto e l'arbitro è disposto ad ascoltare e avere un dialogo diventa tutto più facile. Per fortuna è andato tutto bene". Non sono mancate, però, le polemiche nel post partita. Tuchel ha infatti espresso un giudizio severo sulla prestazione dell'Inghilterra, sostenendo che la squadra abbia concesso troppo agli avversari. "Oggi siamo stati fortunati, abbiamo commesso molti errori e dobbiamo giocare meglio".

Parole che Bellingham non ha condiviso, rispondendo senza giri di parole al proprio allenatore: "Non penso sia come dice lui, ma forse non sa cosa significa affrontare una squadra con Haaland, Odegaard, Nusa e Sorloth. Abbiamo cercato di creare un ambiente positivo e dovremmo continuare così verso le semifinali. Non possiamo vincere ogni partita facendo girare la palla e con tanti passaggi, spesso bisogna essere sporchi e stasera lo siamo stati".

L'abbraccio con Haaland: "Ho visto solo mio fratello"

Dopo il triplice fischio, uno dei momenti più significativi della serata non è arrivato durante i festeggiamenti dell'Inghilterra, ma dall'abbraccio tra Jude Bellingham ed Erling Haaland. I due, compagni di squadra ai tempi del Borussia Dortmund, hanno dimostrato ancora una volta il forte legame che li unisce, al di là della rivalità in campo. Il centrocampista inglese ha spiegato così quel gesto: "La prima persona che volevo vedere dopo la partita era Erling. La gente ci ha visto rivali per 90 minuti, ma io ho visto solo mio fratello. L’ho visto lì in piedi con la delusione del risultato sulle spalle. Per questo sono andato dritto da lui. Non per le telecamere o i titoli, solo per ricordargli che un risultato non definirà mai chi è. Gli ho detto di tenere la testa alta perché è uno dei migliori giocatori al mondo. Il modo in cui lotta per la Norvegia, i sacrifici e la passione che fa vedere per il suo paese meritano solo rispetto. Gli sarò sempre vicino, proprio come so che lui ci sarà sempre anche per me".