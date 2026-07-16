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Tuchel, il coniglio che ha consegnato i Tre Leoni inglesi a Messi e a Lautaro

In vantaggio grazie a Gordon e in pieno controllo della partita, il ct dell'Inghilterra ha rinculato davanti all'Albiceleste, passando addirittura alla difesa a cinque. Una tattica suicida. In cattedra è salito il Marziano, suoi i due assist per Fernandez e il capitano interista che hanno ribaltato gli inglesi: 2-1 come 40 anni fa
Xavier Jacobelli
3 min
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La settima finale mondiale dell'Argentina porta in calce a caratteri cubitali le firme dell'immortale Messi (assist mondiale n.11 e 12; n.67 e 68 in Nazionale); di Enzo Fernandez e Lautaro Martinez. Ma, a consegnare l'Inghilterra ai campioni del mondo in carica, è stato Thomas Tuchel, 52 anni, il ct tedesco che ha sprecato l'occasione della vita. Suicida la tattica catenacciara e rinunciataria adottata dall'allenatore che ha conigliescamente umiliato i Tre Leoni, costringendoli addirittura a passare alla difesa a cinque, nonostante fossero passati in vantaggio con Gordon e la sua squadra fosse in completo controllo della gara. Sostituzioni a capocchia, retroguardia imbottita di lungagnoni, centrocampo svuotato, Kane e Bellingham abbandonati in balia dell'Albiceleste. 

Messi strabordante: Inghilterra fuori dai Mondiali

La semifinale è stata bulla e scorbutica nella prima frazione di gioco, con il pavido arbitro Elfath incapace di punire i bulli sudamericani (menzione di demerito per Paredes e Giuliano Simeone): Collina, ma come diavolo ha potuto designare un simile inetto? Per fortuna, quanto a gioco e intensità, il confronto si è riscattato nella ripresa. Agli uomini di Scaloni non è parso vero attaccare pancia a terra Fort Pickford, autore di almeno due strepitose parate, salvato dai due pali dello sfortunato Mac Allister, epperò incolpevole sulla cannonata di Enzo Fernandez e il colpo di testa del capitano interista. Così, il 15 luglio 2026 ad Atlanta è finita 2-1 per l'Argentina come il 22 giugno 1986, all'Azteca di Città del Messico, con la Mano de Dios e il gol del secolo di Maradona, calcisticamente reincarnatosi quarant'anni dopo in Messi.

Scrollato di dosso l'anonimo primo tempo, il Rosarino è salito in cattedra nel secondo e gli inglesi non sono più riusciti a tenerlo. Enorme, debordante, irrefrenabile la gioia della Selecciòn, diametralmente opposta all'heartbreak, il crepacuore britannico. Tutta colpa di un tedesco, incapace di avere il coraggio che hanno gli inglesi. "Our doubts are traitors, and make us lose the good we oft might win, by fearing to attempt". "I nostri dubbi sono traditori, e ci fanno perdere il bene che potremmo ottenere perché abbiamo paura di tentare".  In estate, poiché avrà molto tempo libero, Tuchel legga Shakespeare. Non si finisce mai di imparare.

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