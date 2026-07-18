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Tuchel: "Non rimpiango le mie scelte, ecco perché. Finale terzo posto? Nessuno vuole giocare"

Il ct dell'Inghilterra in conferenza stampa: "Ko in semifinale? Mi assumo naturalmente la responsabilità delle decisioni prese"
2 min
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A poche ore dalla finale per il terzo posto contro la Francia, il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel torna sulla semifinale persa contro l'Argentina e si assume la responsabilità della sconfitta, ma difende le proprie decisioni tattiche. "Non rimpiango le mie scelte", ha spiegato il ct inglese in conferenza stampa. "Ho avuto la sensazione che la partita fosse cambiata, che fossimo diventati troppo passivi, e ho cercato di aiutare la squadra". Le sue scelte durante il match, perso 2-1 dopo che l'Inghilterra era passata in vantaggio, erano state criticate da commentatori ed ex calciatori. Tuchel ha però ribadito di aver agito seguendo istinto ed esperienza: "Il risultato non è arrivato e mi assumo naturalmente la responsabilità delle decisioni prese, ma sono scelte che vengono fatte sotto pressione, durante la partita".

Tuchel: "Nessuno da incolpare"

Il tecnico tedesco ha poi respinto l'idea di cercare un colpevole: "Se serve qualcuno a cui dare la colpa, sono io. Sono il commissario tecnico. Ma per me non c'è una sola persona da accusare". L'Inghilterra affronterà questa sera la Francia a Miami nella sfida che assegnerà il terzo posto del Mondiale. "La finale per il terzo posto? Nessuno vuole giocare questa partita, nemmeno i giocatori francesi. Come noi, anche loro volevano giocare la finalissima e hanno dato tutto per arrivarci" aveva detto dopo l'eliminazione in semifinale.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Inghilterra

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