Tuchel: "Non rimpiango le mie scelte, ecco perché. Finale terzo posto? Nessuno vuole giocare"

A poche ore dalla finale per il terzo posto contro la Francia, il ct dell'Inghilterra Thomas Tuchel torna sulla semifinale persa contro l'Argentina e si assume la responsabilità della sconfitta, ma difende le proprie decisioni tattiche. "Non rimpiango le mie scelte", ha spiegato il ct inglese in conferenza stampa. "Ho avuto la sensazione che la partita fosse cambiata, che fossimo diventati troppo passivi, e ho cercato di aiutare la squadra". Le sue scelte durante il match, perso 2-1 dopo che l'Inghilterra era passata in vantaggio, erano state criticate da commentatori ed ex calciatori. Tuchel ha però ribadito di aver agito seguendo istinto ed esperienza: "Il risultato non è arrivato e mi assumo naturalmente la responsabilità delle decisioni prese, ma sono scelte che vengono fatte sotto pressione, durante la partita".