Dai pascoli del Kurdistan al Mondiale: chi è Beiranvand, l'eroe che ha fermato il Belgio di Lukaku

Aveva provato a intimorirlo subito, Romelu Lukaku . Anzi, a tramortirlo. Con un colpo proibito a piede a martello dopo pochi giri di lancette. Ma nei due minuti passati a terra per riprendersi da una zampata quasi assassina, Alireza Beiranvand ha avuto tempo per ripercorrere tutte le vicissitudini della sua vita . La vita di un curdo che fino ai 13 anni si era dedicato alla pastorizia e poco più nella periferia di un ex impero dove il sunnismo continua a resistere contro lo sciismo del governo centrale di Teheran. La resistenza della nazionale dell'Iran contro il Belgio, invece, l'ha montata ad oltranza egli stesso, con la foga di chi non ha paura di nulla dopo averne viste di ognuna. Nonostante giorni di preparazioni in condizioni penose per uno sportivo di élite. Più forte della mancanza di visti concessi dal governo statunitense, l'Iran che ha fermato il Belgio firma un atto unico del calcio dei Mondiali, specialmente visto l'attuale contesto politico. Se in patria i Pasdaran sono i guardiani della rivoluzione, negli States Beiranvand si è eletto a guardiano della porta della sua nazionale, vincendo non solo il duello incrociato con il più illustre collega Thibaut Courtois ma diventando l'uomo del match grazie a una serie di interventi prodigiosi. Su tutti quello a metà ripresa su De Cuyper , un braccio sinistro teso e fermo che ha sbarrato la via all'avversario. Un momento fulmineo ma altrettanto simbolico in un Mondiale che sembra fatto per descrivere storie da urlo di portieri provenienti da luoghi remoti. Perché insieme a Vozinha di Capo Verde e Room di Curacao, Beinvarand è la figura protettrice di spicco di questo inizio di torneo.

"Che la pace prevalga"

Cresciuto fin da adolescente in quel Kurdistan iraniano dove impervie montagne creano scorci tanto mozzafiato quanto inaccessibili per chi si lascia inquinare la mente dalla becera propaganda occidentale, a 13 anni decise di lasciare i pascoli di pecore familiari per andare nella capitale e fare il pizzaiolo, il sarto, il lavavetri e, per sfizio, il portiere. Il pari contro il Belgio, dalla spietata eredità coloniale in Africa, è un manifesto di ribellione come quello di Deniz Undav, attaccante tedesco che dopo la vittoria da lui firmata contro la Costa d'Avorio ha ricordato che la sua lingua originaria è il curdo, un idioma espressione di fierezza e orgoglio. Un orgoglio espresso anche dai calciatori iraniani, che sulla lavagna dello spogliatoio del SoFi Stadium hanno lasciato il seguente messaggio: “Dall’antica Persia di migliaia d’anni fa all’Iran civile di oggi, lo spirito iraniano resta vivo e saldo. Siamo venuti qui a Los Angeles con orgoglio, abbiamo giocato con onore e ce ne andiamo con dignità. Grazie, Los Angeles, per la tua ospitalità. E grazie a ogni cittadino iraniano che ha dato il suo cuore, la sua voce e la sua anima per l’Iran in questi centottanta minuti. Che la pace, il rispetto e l’amicizia prevalgano tra tutte le Nazioni”.