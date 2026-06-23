Haaland gufa la Francia: "Non me ne frega nulla, sicuramente ci batteranno"

C'è chi prima di una sfida decisiva promette battaglia, chi parla di impresa e chi giura che venderà cara la pelle. Poi c'è Erling Haaland , che dopo aver trascinato la Norvegia ai sedicesimi con una doppietta contro il Senegal ha deciso di riscrivere il manuale delle dichiarazioni pre-partita. Nessuna frase a effetto, nessuna provocazione: secondo il bomber norvegese la Francia batterà la sua nazionale e, già che c'è, alzerà anche la Coppa del Mondo. Una previsione che ha fatto sorridere tifosi e addetti ai lavori. Grande gufata per mettere pressione o solo sinceri apprezzamenti?

Il lato nascosto di Haaland

Contro il Senegal ilpProtagonista assoluto della serata è stato Haaland, autore di una doppietta (la seconda in due partite) che ha permesso agli scandinavi di continuare a gioire e fare la Viking row. Ma lo è stato anche fuori dal campo, dove con un velo di ironia nascosta ha risposto alle domande nel post partita in vista del big match contro la Francia per giocarsi il primo posto nel girone. Intervistato da Fox al termine della sfida, l'attaccante del Manchester City ha infatti dichiarato: "Non mi importa molto della partita con la Francia. Probabilmente ci batteranno e vinceranno la Coppa del Mondo".

Parole dette con il sorriso sotto i baffi e che hanno immediatamente attirato l'attenzione internazionale. C'è chi le ha interpretate come una semplice attestazione di stima nei confronti di una delle grandi favorite del torneo e chi, invece, ci ha letto una sottile strategia per spostare tutta la pressione sui francesi. In ogni caso, il campo avrà presto l'ultima parola: la sfida tra Norvegia e Francia promette spettacolo.