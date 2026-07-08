Norvegia colpita da un virus: come sta Haaland verso l’Inghilterra

Norvegia, problemi influenzali

Negli ultimi giorni alcuni calciatori della nazionale norvegese hanno manifestato disturbi riconducibili a una sindrome influenzale. Tosse, raucedine, lieve affaticamento e una generale sensazione di spossatezza hanno accompagnato la preparazione della squadra, anche se il quadro clinico, almeno per il momento, non sembra destare particolare allarme. Lo stesso commissario tecnico Ståle Solbakken, apparso più volte mentre tossiva durante la conferenza stampa, ha confermato che il virus ha interessato diversi membri del gruppo. Il caso più significativo è stato quello di Strand Larsen, unico ad aver accusato febbre e già costretto a saltare una seduta di allenamento nei giorni scorsi. Pedersen, invece, non era riuscito a prendere parte all'ottavo di finale contro il Brasile proprio a causa della malattia.

Solbakken: "Una situazione che può capitare"

Il tecnico norvegese ha spiegato che lo staff sanitario segue quotidianamente l'evoluzione delle condizioni dei giocatori e ha ricondotto il problema ai ritmi intensi imposti da un torneo come il Mondiale: "Abbiamo avuto soltanto Jorgen con la febbre, mentre gli altri hanno accusato qualche colpo di tosse e un po' di raucedine. Tra aria condizionata, voli e spogliatoi è una situazione che può capitare. Siamo più di cinquanta persone e sarebbe insolito che nessuno avesse qualche sintomo", ha spiegato Solbakken al quotidiano norvegese Dagbladet. Secondo l'allenatore, i continui spostamenti tra una città e l'altra, uniti ai frequenti cambi di clima e agli ambienti condivisi dalla squadra, avrebbero favorito la diffusione dei sintomi all'interno del gruppo.

Nonostante qualche acciacco di troppo, al momento nessun titolare sembra essere seriamente a rischio per il quarto di finale contro l'Inghilterra. La Norvegia resta comunque prudente, consapevole che i prossimi giorni saranno decisivi per consentire ai giocatori di recuperare completamente. La squadra raggiungerà Miami con alcuni giorni a disposizione per rifinire la preparazione e recuperare energie in vista della sfida di sabato 11. L'obiettivo è presentarsi nelle migliori condizioni possibili a quello che rappresenta uno degli appuntamenti più importanti della storia recente del calcio norvegese, lasciandosi alle spalle anche questo contrattempo fisico.