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Koeman e la moglie malata di cancro: "È dura, il calcio è una valvola di sfogo". Quella speranza...

Alla vigilia della sfida contro l'Uzbekistan, il commissario tecnico ha parlato della malattia che ha colpito la sua compagna, a causa della quale non è riuscita a seguirlo negli Stati Uniti
3 min
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Koeman e la moglie malata di cancro: "È dura, il calcio è una valvola di sfogo". Quella speranza...© EPA
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"Lei non è con me, è a casa". Così Ronald Koeman, presentando l'amichevole che l'Olanda giocherà contro l'Uzbekistan questa sera. Il Commissario tecnico degli Oranje parla della moglie, che sta combattendo con il cancro. Se da un lato c'è la felicità per guidare la propria Nazionale a un Mondiale, dall'altro l'ex Barcellona non nasconde preoccupazione e frustrazione per le condizioni della moglie. Eppure, i due si aggrappano a una speranza.

Koeman e le parole sulla moglie malata

"Ogni mercoledì pomeriggio mia moglie si sottopone a una terapia e poi soffre di effetti collaterali per uno o due giorni", ha poi aggiunto il Commissario tecnico. La moglie, Batrina, è malata di cancro ed è impossibilitata a raggiungere gli Stati Uniti per assistere ai Mondiali. Nella conferenza stampa di presentazione dell'amichevole contro l'Uzbekistan (in programma oggi alle 20:45), Ronald Koeman ha parlato di quanto sia difficile il momento che la sua famiglia sta attraversando: "A volte la vita è difficile per lei, per me, per noi insieme. Speriamo che i trattamenti diano risultati positivi. Ma è dura".

L'ex Barcellona vive adesso il calcio come una distrazione: "Se ne parla e si affronta la cosa insieme. Purtroppo a distanza ora. Questa è la scelta che abbiamo fatto. In questo senso, il calcio offre anche una distrazione: è una valvola di sfogo". Ronald e Batrina Koeman, però, si aggrappano a una speranza: per ricongiungersi presto, i giocatori dell'Olanda dovranno regalargli la finale dei Mondiali. "Quando e se raggiungeremo la finale della Coppa del Mondo potrebbe saltare un trattamento, se sarà consentito, e venire qui. Sarebbe un'emozione per entrambi", ha concluso.

Il programma dell'Olanda

L'Olanda di Ronald Koeman è stata inserita nel Gruppo F dei Mondiali di Stati Uniti, Messico e Canada. L'esordio nella competizione sarà domenica 14 giugno, con la sfida al Giappone alle ore 22.00 italiane. Sabato 20 giugno alle ore 19.00, invece, gli Oranje se la vedranno contro la Svezia, prima di chiudere il proprio girone contro la Tunisia (incontro in programma il 26 giugno all'1 di notte).

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