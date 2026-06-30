Fallimento Olanda, Koeman senza rimpianti: "Rifarei le stesse scelte. Futuro? Non mi dimetto"

Tutto il mondo è paese. Se in Germania si chiede a gran voce il licenziamento di Nagelsmann, in Olanda si fa la stessa cosa con Ronald Koeman. Del resto l'eliminazione è arrivata in egual maniera: fuori ai rigori, i tedeschi contro il Paraguay, gli orange contro una nazionale di tutto rispetto come il Marocco. Critiche in patria, ma anche da parte dei vari opinionisti (Ibrahimovic ha parlato della scomparsa dello stile di gioco olandese, paragonando il ct a un tecnico italiano, Henry ha accusato l'ex Barca di un eccessivo difensivismo) per "Rambo" che si è difeso partendo dagli elogi per gli avversari. "Tatticamente sono migliorati molto, quella marocchina è una selezione con tanti giocatori di talento che militano nei migliori club europei. Nel ranking della Fifa sono sopra l'Olanda e non è un caso - ha spiegato Koeman -. Poi ci sono anche gli episodi e da questo punto di vista non è stata la nostra giornata, abbiamo preso gol nei minuti di recupero dei tempi regolamentari e poi perso ai rigori".